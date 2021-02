Gérard Depardieu indagato per stupro: chi è l’attrice che lo accusa

Gérard Depardieu è ufficialmente sotto indagine per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate del 2018.

Si mette male per Gérard Depardieu. Il celebre attore francese è ufficialmente indagato per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate 2018 ai danni di una giovane attrice e che lui ha sempre negato. La presunta vittima aveva denunciato a fine agosto di tre anni fa di essere stata stuprata qualche giorno prima a due riprese nella casa parigina della star del cinema. L’inchiesta era stata inizialmente archiviata dalla locale Procura, poi la scorsa estate la donna ne aveva ottenuto la riapertura. E ora l’avvocato dell’attore, Hervé Témime, condanna il fatto “che l’informazione sia stata resa pubblica”.

Gérard Depardieu di nuovo nei guai

Gérard Depardieu “contesta totalmente i fatti che gli vengono imputati”, ribadisce il suo legale. La ventenne attrice lo ha accusato presso alla gendarmeria di Lambesc, non lontano da Aix-en-Provence, nel sud della Francia, di stupro e aggressioni sessuali che si sarebbero consumati due volte presso la residenza parigina della star, un’elegante palazzina del VI arrondissement di Parigi, il 7 e il 13 agosto 2018. Pare che l’attore sia un amico di famiglia della vittima. Il procedimento giudiziario era inizialmente affidato al tribunale di Aix-en-Provence ma ora è stato trasferito ai giudici parigini.

Come accennato, il 4 giugno 2019, dopo nove mesi di inchieste preliminari, il pubblico ministero aveva archiviato il caso spiegando che le “numerose indagini condotte” non hanno “consentito di caratterizzare i reati denunciati in tutti i loro elementi costitutivi”. Poi la svolta. La legale dell’attrice, Elodie Tuaillon-Hibon, chiede che in questo momento “l’intimità e la vita privata della sua assistita vengano rispettate”.

