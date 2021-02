Franco Gatti, come è morto davvero il figlio Alessio: aveva solo 23 anni

L’ex Ricchi e Poveri Franco Gatti ha perso un figlio di soli 23 anni, una tragedia che lo ha segnato per sempre.

L’incubo di qualsiasi genitore, perdere un figlio, colpisce anche i nostri cari VIP, che purtroppo non sono affatto immuni alle tragedie della vita. Lo sa bene Franco Gatti, una delle celebri voci dei Ricchi e Poveri e che aveva poi lasciato il gruppo per divergenze artistiche e anche per il terribile lutto che lo ha colpito, ma senza rancori. Suo figlio è morto ad appena 23 anni, nel 2013 e la ferita per la sua perdita non si è mai rimarginata in Gatti, in sua moglie Stefania e nell’altra figlia della coppia, Federica. Un dolore devastante per una famiglia, che ha perso un ragazzo così giovane e pieno di vita. Ma com’è morto il figlio di Franco dei Ricchi e Poveri?

Franco Gatti, ecco come è morto suo figlio Alessio

Nel 2013 è avvenuta la tragedia che ha cambiato per sempre la vita di Gatti e della sua famiglia: Alessio è stato trovato morto nella sua abitazione di Genova. La causa della morte non era del tutto chiara all’epoca dei fatti e Gatti aveva respinto qualsiasi possibilità che si trattase di problemi legati alla droga.

Ma secondo gli esami dei medici legali della Procura di Genova, il ragazzo sarebbe deceduto in seguito ad un cocktail letale di eroina e alcol, che lo ha ucciso. Dalle parole affrante di papà Franco, abbiamo appreso poi che Alessio beveva molto: “Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia.”

Un dolore straziante che è stato motivo principale della dipartita di Franco dal suo gruppo storico, i Ricchi e Poveri. I quattro si sono ritrovati insieme, in un’emozionante reunion, solo nel 2020 in occasione della loro ospitata al 70° Festival di Sanremo. In diverse interviste riguardo alla tragica morte di suo figlio per overdose, ha detto: “Ha fatto una ca***ta, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene – ha spiegato -. E l’ha pagata così.”