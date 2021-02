Il ritorno di Francesco Totti alla Roma, tifosi in delirio dopo le sue parole

Francesco Totti è stato il simbolo della Roma, poi è stato messo alla porta come dirigente: ecco il suo pensiero per un ritorno

Da protagonista in maglia giallorossa a dirigente della Roma per un breve periodo, poi Francesco Totti è stato messo alla porta senza alcun riconoscimento. E così alla Bobo Tv su Twitch insieme agli amici di sempre, Cassano, Vieri, Ventola ed Adani ha raccontato ciò che ha provato in quegli attimi da dimenticare: “Mi sarei visto per sempre alla Roma, poi mi hanno messo al muro costringendomi a una decisione che mai avrei preso”. Poi ha aggiunto: “Ho fatto una scelta, sono rimasto nel mondo del calcio. Faccio tutte le cose a norma, non vado a disturbare le persone già impegnate”.

Francesco Totti alla Roma, il desiderio di tornare c’è

La Roma sarà sempre la sua squadra del cuore e la guarda semplicemente da tifoso: “Mi arrabbio perché spero che arrivi più in alto possibile. Spero di aiutare la Roma a crescere almeno dall’esterno con il mio lavoro, però ci soffro”. Infine, c’è tanto rammarico per aver messo in mostra tutto il suo lavoro: “Avrei potuto fare qualcosa in più di altri dirigenti, ma ero l’ultimo dei Mohicani. Non ero mai coinvolto nelle scelte. Adesso la società è ancora straniera, allenatore e direttore sportivo sono stranieri, uno che sa tutto di Roma poteva far comodo, è questo quello che manca in questo momento. Secondo voi perché tanti ex giocatori non possono far parte di un club? Forse perché danno fastidio”. Francesco Totti potrebbe tornare con un ruolo da direttore tecnico partecipando alle scelte di mercato: dopo una vita nel mondo del calcio, il campione giallorosso ha occhio per determinate situazioni. Ora i tifosi della Roma possono sognare di nuovo.