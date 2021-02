Fausto Gresini, morto il dirigente sportivo: lo ha ucciso il Covid FOTO

Addio a Fausto Gresini morto a causa del Coronavirus che lo aveva colpito qualche mese fa. La notizia è ufficiale dopo una prima smentita.

Fausto Gresini morto, questa volta è ufficiale. La notizia trova conferme dal Team Gresini, da lui fondato nel 1994. Il dirigente ed ex pilota di motociclismo era ricoverato sin dallo scorso mese di dicembre a causa del Coronavirus. A parte un lieve miglioramento, le sue condizioni sono risultate spesso gravi. Fino alla situazione di irreversibilità delle scorse ore, con un quadro clinico peggiorato e divenuto purtroppo irrecuperabile. Lo sfortunato Fausto Gresini è morto a 60 anni di età, dopo avere compiuto gli anni proprio un mese fa, il 23 gennaio.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 23, 2021