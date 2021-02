Dayane Mello spiazza tutti: interrotta la dichiarazione d’amore ad Adua

Dayane Mello ha sorpreso tutti rivelando i suoi sentimenti nei confronti di Adua. Qualcosa l’ha però trattenuta dal terminare il discorso.

La splendida Dayane Mello ha tenuto ieri tutti i telespettatori incollati allo schermo del televisore. Sembrerebbe che l’ultima puntata del Grande Fratello Vip non abbia lasciato il pubblico insoddisfatto. Numerosi e scottanti colpi di scena hanno infatti infiammato l’episodio. Pare proprio che la modella brasiliana abbia scelto di dichiarare i propri sentimenti nei confronti di Adua Del Vesco. Qualcosa l’ha però trattenuta dal portare a termine il discorso. Scopriamo dunque insieme il motivo per il quale la donna ha bloccato tutto sul più bello.

La maggior parte della puntata andata in onda ieri, lunedì 22 Febbraio 2021, del Grande Fratello Vip è stata dedicata a Dayane e Rosalinda. Sembrerebbe proprio che le due donne siano legate da un sentimento molto forte, per non dire assolutamente speciale. La coppia ha acceso infatti gli animi di molti telespettatori, che hanno negli ultimi tempi cominciato a fare il tifo per loro. Il rapporto tra le due concorrenti si è dimostrato sin da subito altalenante. Durante il corso del reality, si sono scontrate, hanno chiarito, e recentemente avuto ulteriori screzi. Soprattutto in seguito all’avvicinamento tra Adua ed Andrea Zenga, l’allontanamento è apparso quasi evidente.

Ieri sera, durante la diretta, Dayane ha però confessato di essersi allontanata da Rosalinda con l’intento di farsi da parte e lasciarle vivere in tranquillità la storia insieme a Zenga. Signorini ha però deciso di far incontrare faccia a faccia le due concorrenti, chiedendo alla Mello di recarsi nella Mistery Room. Ha intanto mandato in onda una clip, all’interno della quale la modella ha raccontato di voler dichiarare i suoi sentimenti ad Adua ma di non sapere come fare. “È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato solo per paura”. Poi ha specificato: “Sono già stata innamorata di una donna”.

Dayane Mello, la dichiarazione ad Adua, poi il blocco: “Mia figlia mi guarda”

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è confrontata faccia a faccia con Rosalinda, dichiarandole i suoi sentimenti e confermando che si è trattato di ‘amore, non amicizia’. La modella brasiliana ha poi però ritratto la mano, affermando di non sentirsela e di esser certa che fuori dalla Casa le due donne non avrebbero alcun futuro.

Adua, dal canto suo, ha confessato di non essersi accorta di un simile sentimento. “Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere e a non capire quello che volevi farmi capire. Io in qualche modo ti ho amato e ti amo“. Dayane ha però messo immediatamente fine al discorso pronunciato da Rosalinda. “Non dire niente, ricorda che ho mia figlia che mi guarda“. La modella ha terminato il confronto sottolineando che, in ogni caso, ‘è sempre bello innamorarsi’.