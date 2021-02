Clementino in ospedale, quali sono le sue condizioni FOTO

C’è la conferma della notizia di Clementino in ospedale, ed è lo stesso rapper napoletano a mostrarsi ai suoi fans dal suo letto di ricovero.

Il rapper Clementino in ospedale. Ad annunciarlo è lui stesso in un post pubblicato su i suoi canali social, in cui comunica di essersi sottoposto ad una operazione presso la clinica Manzoni di Avellino. L’artista non indica ciò che ha reso necessario il ricovero ma ha rassicurato i fan circa le sue condizioni di salute.

Lui stesso scrive, sul suo profilo Instagram: “eri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Vi leggo. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori. Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino. Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per “Stasera tutto è possibile”.