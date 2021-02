Classifica dei popoli più intelligenti al mondo: il posto dell’Italia

Ecco la classifica dei popoli più intelligenti in base a QI più elevato e livello di istruzione

Quale sarebbe la nazione più intelligente del mondo? Quali persone hanno contribuito di più al nostro progresso come specie? Chi funziona meglio a scuola e che ha il QI (quoziente intellettivo) più alto. Sulla base dell’Intelligence Capital Index (ICI) è stata stilata la classifica dei Paesi più intelligenti al mondo, con l’Italia che si trova nella top 10. L’Asia e l’Europa dominano la lista occupando le prime cinque posizioni. Nessuna grande sorpresa vista la classifica del QI, ma l’Asia occupa i primi cinque posti grazie agli alunni che ottengono un punteggio avanzato a scuola. In particolar modo, i due popoli che hanno presentato il QI più alto (108) sono stati Hong Kong e Singapore, che occupano appunto il primo posto in classifica. Poi ci sono, a due punti di distanza, la Corea del Sud, mentre più in basso di trovano Giappone, Cina, Taiwan e l’Italia.

Classifica dei paesi più intelligenti

Ecco come si presenta la top 10 dei Paesi più intelligenti al mondo secondo il punteggio QI, indicato tra parentesi:

Hong Kong (108) Singapore (108) Corea del Sud (106) Cina (105) Giappone (105) Taiwan (104) Italia (102) Svizzera (101) Mongolia (101) Islanda (101)

Per quanto riguarda invece la classifica generale dei Paesi più intelligenti del mondo risultano:

Singapore – QI 108; Hong Kong – QI 108; Corea del Sud – QI 106; Giappone – QI 105; Cina – QI 105; Taiwan – QI 104; Italia – QI 102; Islanda – QI 101; Mongolia – QI 101; Svizzera – QI 101; Lussemburgo – QI 100; Norvegia – QI 100; Austria – QI 100; Olanda – QI 100; Regno Unito – QI 100; Estonia – QI 99; Finlandia – QI 99; Svezia – QI 99; Belgio – QI 99; Polonia – QI; Canada – QI 99; Germania – QI 99; Andorra – QI 98; Lettonia – QI 98; Danimarca- QI 98; Ungheria – QI 98; Repubblica Ceca – QI 98; Australia – QI 98; Spagna – QI 98; Francia – QI 98; Stati uniti – QI 98; Malta- QI 97; Bielorussia – QI 97; Ucraina – QI 97; Russia- QI 97; Slovenia – QI 96; Uruguay – QI 96; Moldavia- QI 96; Slovacchia- QI 96; Israele- QI 95; Portogallo – QI 95; Armenia -QI 94; Georgia – QI 94; Kazakhstan – QI 94; Romania – QI 94; Vietnam – QI 94; Bulgaria – QI 93; Argentina – QI 93; Irlanda – QI 92; Grecia – QI 92; Malesia – QI 92; Brunei – QI 91; Cipro – QI 91; Lituania – QI 91; Sierra Leone – QI 91; Cambogia – QI 91; Tailandia – QI 91; Albania – QI 90; Bosnia Erzegovina – QI 90; Croazia – QI 90; Kyrgyzstan – QI 90; Cile – QI 90; Turchia – QI 90; Suriname – QI 89; Mauritius – QI 89; Costa Rica- QI 89; Laos – QI 89; Serbia – QI 89; Samoa- QI 88; Ecuador – QI 88; Mexico – QI 88; Nauru -QI 87; Guyana – QI 87; Turkmenistan – QI 87; Tajikistan – QI 87; Azerbaijan – QI 87; Bolivia -QI 87; Uzbekistan – QI 87; Iraq – QI 87; Myanmar – QI 87; Indonesia – QI 87; Seychelles -QI 86; Tonga -QI 86; Kuwait – QI 86; Filippine -QI 86; Kiribati – QI 85; Fiji – QI 85; Trinidad e Tobago – QI 85; Eritrea – QI 85; Cuba – QI 85; Yemen – QI 85; Perù – QI 85; Isole Marshall – QI 84; Micronesia – QI 84; Vanuatu – QI 84 ; Bahamas – QI 84; Belize -QI 84; Isole Solomon – QI 84 ; Panama – QI 84; Paraguay – QI 84; Emirati Arabi Uniti – QI 84; Giordania – QI 84; Venezuela – QI 84; Arabia Saudita – QI 84; Marocco -QI 84; Afghanistan – QI 84; Uganda – QI 84; Colombia – QI 84; Iran – QI 84; Nigeria – QI 84; Pakistan -QI 84; Bahrain – QI 83; Oman – QI 83; Libia – QI 83; Papua Nuova Guinea – QI 83; Tunisia – QI 83; Siria – QI 83; Algeria – QI 83; Libano – QI 82; Repubblica Dominicana – QI 82; Zimbabwe – QI 82; Madagascar – QI 82; Bangladesh -QI 82; India – QI 82 Maldive – QI 81; Nicaragua – QI 81; Honduras – QI 81; Egitto – QI 81; Barbados – QI 80; Bhutan – QI 80; El Salvador -QI 80; Kenya – QI 80; Guatemala – QI 79; Zambia – QI 79; Sri Lanka- QI 79; Qatar – QI 78; Nepal – QI 78; Repubblica Democratica del Congo – QI 78; Comoros – QI 77; Sudafrica – QI 77; Capo Verde – QI 76; Mauritania – QI 76; Repubblica del Congo -QI 76; Senegal -QI 76; Namibia – QI 74; Mali – QI 74; Ghana – QI 73; Tanzania – QI 72; Saint Vincent – QI 71; Jamaica – QI 71; Repubblica Centrale Africana – QI 71; Sudan – QI 71; Antigua e Barbuda – QI 70; Botswana – QI 70; Togo – QI 70; Benin – QI 70; Rwanda -QI 70; Burundi – QI 69; Malawi – QI 69; Niger – QI 69; Costa d’Avorio – QI 69; Etiopia – QI 69; Djibouti – QI 68, Swaziland – QI 68; Somalia – QI 68; Chad – QI 68; Burkina Faso – QI 68; Angola – QI 68; Saint Kitts e Nevis – QI 67; Dominica – QI 67; Sao Tome e Principe – QI 67; Guinea Bissau – QI 67; Lesoto – QI 67; Liberia – QI 67; Haiti – QI 67; Guinea – QI 67; Gambia -QI 66; Gabon – QI 64; Camerun – QI 64; Mozambico – QI 64; Santa Lucia – QI 62; Guinea Equatoriale – QI 59

