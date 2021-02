Quel tradimento ha portato alla rottura dei Ricchi e Poveri: Angela Brambati parla di quando trovò Marina a letto con il marito Marcellino.

E’ il 1981: manca poco all’inizio del Festival di Sanremo, ed il pubblico si aspetta l’esibizione dei Ricchi e Poveri (che quell’anno avrebbero dovuto esibirsi con “Sarà perchè ti amo”). I fan del gruppo, però, riceveranno presto una brutta notizia: Marina è stata allontanata all’improvviso. Il motivo sarà chiaro solo dopo qualche giorno, quando Angela Brambati confesserà di aver trovato Marina a letto con il marito Marcellino Brocherel (con cui la donna ha anche un figlio, Luca).

Il tradimento e la verità

A Sanremo il gruppo, solitamente formato da quattro persone, si esibisce con soli tre membri: Marina Occhiena (si dice) riceve 77mila euro in cambio del suo silenzio, così che la storia reale del suo allontanamento non venga rivelata al pubblico. Nonostante il cospicuo pagamento, comunque, il silenzio viene rotto ben presto: non dalla Occhiena però, ma dalla Brambati.

“Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto” ha raccontato Angela, “io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”. Marina ha risposto minimizzando molto l’accaduto: solo una simpatia, nulla di più. “Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica” si è difesa. Gli uomini del gruppo (Angelo Sotgiu e Franco Gatti), però, non sono d’accordo: “si sono visti insieme in più occasioni”.

Il gruppo da quel momento è rimasto separato da Marina Occhiena, fino al festival di Sanremo del 2020, quando i Ricchi e Poveri sono tornati ad esibirsi come un quartetto. In occasione dei 50 anni di “Che sarà”, poi, il 26 febbraio 2021 uscirà il loro nuovo album insieme “REUNION”.