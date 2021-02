Angela Brambati, chi è il figlio Luca Brocherel: età, foto, lavoro, vita privata

Luca Brocherel è il figlio di Marcello e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Luca Brocherel, 44 anni, è l’unico figlio di Angela Brambati e il maggiore degli “eredi” dei componenti dello storico gruppo musicale dei Ricchi e Poveri. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Luca Brocherel

Luca Brocherel è nato nel 1976 e, stando a quanto si apprende dalle (poche) fonti che ne parlano in rete, lavora (o ha lavorato) come chef. In particolare, si sarebbe occupato della cucina della Locanda di Mamma Maria, aperta da sua madre angela nell’agriturismo di famiglia a Roccaforte Ligure, e a quanto pare chiusa da tempo. Purtroppo non ci sono altre informazioni (né foto) su suo conto.

Quando nel 2013 morì Alessio Gatti, figlio di Franco, Luca Brocherel dichiarò ai giornalisti: “Per me era un fratello. Mia madre è sconvolta, io non ci credo ancora. L’ultima volta l’ho visto un mese e mezzo fa, mi aveva invitato in Svizzera, dove studiava. Aveva 22 anni ed era il più piccolo di noi…”. “Mi indigna che abbiano scritto overdose di cocaina – aggiunse -. La scientifica non ha trovato niente. Sono convinto che si sia trattato di un malore. Non rispondeva da ore al telefono e la colf, non riuscendo a entrare in casa questa mattina, ha chiamato i vigili del fuoco. Sua sorella del resto non era in città e noi eravamo già tutti a Sanremo”.

Facendo un passo indietro ricordiamo che Marcello Brocheler entrò nella vita di Angela Brambati e ne uscì come un uragano. Secondo la versione ufficiale – mai confermata dallo stesso Brocheler – Marina Occhiena avrebbe lasciato i Ricchi e Poveri proprio a causa sua. Angela avrebbe scoperto il tradimento del compagno e dell’amica, fatto che avrebbe costretto poi la Occhiena ad abbandonare la carriera con il quartetto. Da quel fatidico 1981 Angela Brambati ha lasciato definitivamente Brocheler mantenendo uno strettissimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Non ha avuto altri figli a eccezione di Luca e non è più convolata a nozze.