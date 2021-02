Varianti Covid in Italia, la mappa delle aree più a rischio

By

Le varianti Covid in Italia sono arrivate e si stanno diffondendo da nord a sud. Quali sono le province e le regioni più colpite.

Varianti Covid in Italia, gli esperti hanno stilato una mappa di quelle che sono le aree dove le nuove mutazioni si stanno manifestando di più. Alla base di tutto ciò figurano i casi ufficiali riscontrati nelle ultime settimane e frutto di un aumento giudicato anomalo. Ne esce fuori una mappa che presenta 25 province già colpite ed altre 20 a concreto rischio di espansione da parte delle varianti Covid in Italia.

Tra le province ritenute a rischio di inizio focolaio delle varianti ci sono le seguenti:

Bergamo

Brescia

Monza e Brianza

Parma

Modena

Bologna

Ravenna

Lucca

Pistoia

Firenze

Pisa

Siena

Ancona

Pescara

Frosinone

Potenza

Matera

Vibo Valentia

Si riscontra una alta densità di varianti Covid in Italia nei territori di Belluno e Crotone. Le varianti risultano in crescita nelle aree di Milano, Varese, Cremona, Verbania-Cusio-Ossola ed Isernia. In queste zone le mutazioni del virus si sono già fatte sentire. A riportare questa mappa è il Corriere della Sera, con il risultato frutto di un algoritmo matematico.

Varianti Covid in Italia, gli esperti: “Arginabili solamente con un lockdown totale”

L’area maggiormente sottoposta al pericolo che le varianti sfuggano di mano causando dei focolai è in particolare il Bresciano. Ad oggi il modo più efficace per fronteggiare le varianti del virus è, secondo gli esperti, attuare delle chiusure totali di territori ben specifici.

L’idea degli esperti virologi ed infettivologi comunque è che in Italia non si stia vivendo la situazione di difficoltà estrema che ha colpito il sud dell’Inghilterra. E dove ha tratto origine proprio la cosiddetta variante inglese. Il bollettino per quanto riguarda la giornata di domenica 21 febbraio 2021 riferisce di 13.452 nuovi contagi e 232 decessi.