Test visivo: cosa scorgi prima in questa immagine: nuvole o uccelli

Questo semplice test visivo punta ad identificare alcuni lati della tua personalità che potrebbero essere rimasti celati.

In questo giorno di inizio settimana, in cui tutti siamo tornati a lavoro o sui banchi, distogliere l’attenzione dagli impegni può essere un modo piacevole per dimenticarsi della pesantezza di una nuova, lunga ed impegnativa settimana. Un piacevole diversivo può essere il test sulla personalità che vi proponiamo oggi. Si tratta di un’illusione ottica, ovvero un immagine in cui è possibile riscontrare diversi elementi.

Il test funziona come tutti quelli basati sull’osservazione dell’immagine che potete trovare su internet e che in alcuni casi diventano virali sui social (ricordate la maglietta blu? O era dorata? Non ricordo). Vi si chiede di osservare l’immagine, svuotare la mente e capire quale elemento a schermo colpisce la vostra attenzione. Si presuppone che una risposta di getto possa rappresentare una scelta inconscia e che dunque la mancata mediazione della mente riveli come siete davvero nella vita di tutti i giorni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test visivo, cosa vedi per primo nell’immagine?

Siete pronti a svuotare la mente e mettervi in gioco? Allora non vi resta che osservare l’immagine, rispondere di getto e guardare il risultato.

La piuma

In questo caso sei una persona capace di vedere sin da subito il quadro generale di ogni situazione. Questa abilità ti permette un’analisi attenta dei pro e dei contro di ogni decisione e di conseguenza di progettare passo dopo passo il tuo percorso e anche quello degli altri. Dotato di buona intelligenza e creatività, tralasci spesso i dettagli superflui, poiché li ritieni una perdita di tempo.

Leggi anche ->Test della personalità: osserva le fiamme, in quale ti rivedi?

Uccelli sui rami

Ah l’amore, per te è uno stile di vita oltre che un sentimento molto forte. Amante della bellezza in ogni sua forma, sei una persona creativa, incapace di stare ferma sia con la mente che con il fisico in un solo luogo a lungo. Ha bisogno di cambiare, sperimentare, creare e sbagliare. Non sempre la tua vita è semplice, ma ogni avversità riesci a superarla con grande disinvoltura.

Nuvole

Sei una persona calma ed in ogni rapporto ed ambito della tua vita la prima cosa che cerchi di ottenere è pace ed equilibrio. Questo tuo voler evitare lo scontro ti rende agli occhi di alcune persone freddo e calcolatore e questo potrebbe causare risentimenti. Ti servirebbe apprendere l’arte della condiscendenza.

Leggi anche ->Test, secondo voi quale di queste due coppie è quella sposata?

Foresta

In questo ultimo caso ci troviamo di fronte ad una persona che è spesso fuori dagli schemi. Sei estremamente creativo, un vulcano di idee e di modi per implementarli in ogni ambito della vita. Il tuo essere creativo ti rende molto amato dagli amici, i quali ti ritengono una persona speciale.