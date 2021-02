Stasera in tv, Il Commissario Ricciardi: anticipazioni quinta puntata

By

Stasera in tv, lunedì 22 febbraio, andrà in onda la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi. Vediamo cosa accadrà.

Questa sera, lunedì 22 febbraio, andrà in onda il quinto episodio della fiction italiana “Il Commissario Ricciardi“, con protagonista Lino Guanciale.

“Il Commissario Ricciardi“, con protagonista Lino Guanciale e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, narra le avventure di Luigi Alfredo Ricciardi, un detective degli anni ’30 che nasconde un terribile segreto: è in grado di vedere i fantasmi delle persone morte per cause violente. Dalle anticipazioni della quinta puntata della fiction, scopriamo che il Commissario Ricciardi dovrà indagare sulla morte di una prostituta, soprannominata Vipera.

LEGGI ANCHE -> Il commissario Ricciardi, com’era davvero la vita negli anni ’30 in Italia

LEGGI ANCHE -> Mario Pirrello: chi è l’attore de “Il Commissario Ricciardi”, carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Commissario Ricciardi (@il.commissario.ricciardi)

Il Commissario Ricciardi, tutte le anticipazioni di lunedì 22 febbraio

Il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi indagherà nel quinto episodio della fiction sulla morte di una prostituta, Vipera, molto conosciuta in città. La donna viene ritrovata soffocata da un cuscino e non si conoscono le tempistiche relative all’omicidio. Un cliente dice di averla vista viva, quello dopo invece rivela che era già morta. Nel frattempo, continua il triangolo amoroso tra il detective, la timida Emilia e la scaltra Livia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Durante il corso del quinto episodio de “Il Commissario Ricciardi” ci sarà un colpo di scena riguardante una selle due spasimanti del detective: Emilia e Livia. La programmazione Rai prevede la messa in onda dei sei episodi della fiction, tratti da sei diversi racconti di Maurizio De Giovanni ed editi da Einaudi Stile Libero. L’ultimo appuntamento è fissato per lunedì 1 marzo, sempre in prima serata alle 21:25 su Rai1.