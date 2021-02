Sarah Harding, la confessione sulla grave malattia: fan sconvolti

Dopo mesi di silenzio, Sarah Harding ha deciso di parlare della sua malattia ai suoi fans per ringraziarli di tutto l’affetto ricevuto.

Sarah Nicole Harding è una cantante e attrice nata il 17 novembre 1981 ad Ascot, in Inghilterra. Insieme alle Girls Aloud (gruppo musicale creato dal reality show Popstars) la cantante inizia a farsi conoscere dal pubblico: la band tutta al femminile riscuote un grande successo, partecipando anche a numerosi eventi televisivi e campagne pubblicitarie (come quella della Sunsilk nel 2007, o della Coca-Cola Zero in Irlanda). Sarah Harding aveva fatto sapere tempo fa ai suoi fans di essersi sottoposta ad un trattamento contro il cancro al seno: da quel momento, però, i suoi social sono rimasti silenti.

Il messaggio su Instagram

“Ciao a tutti! Spero che siate attenti ed al sicuro, visto ciò che sta succedendo nel mondo in questo momento” ha scritto la cantante sotto una sua foto su Instagram, rompendo finalmente il silenzio. “So di non essere stata molto presente, ma prometto che migliorerò: significa davvero tanto per me entrare nel mio profilo e leggere tutti i vostri messaggi di solidarietà. Grazie per tutto l’amore e tutto il supporto che mi avete dimostrato, mi aiuta a superare anche le giornate peggiori. Mamma, i cani ed io abbiamo avuto un meraviglioso tranquillo Natale insieme, il che è molto diverso da quello a cui sono abituata, ma sembrava il modo migliore per finire un anno così assurdo”.

Con l’occasione Sarah Harding ha anche annunciato di aver finito di scrivere il suo libro, “Hear Me Out – my story, my words, my life” (ovvero “Statemi a sentire – la mia storia, le mie parole, la mia vita”). Nell’autobiografia, che uscirà ad aprile del 2021, la Harding racconterà della sua vita come cantante nel gruppo Girls Aloud e della sua battaglia contro il cancro al seno.

“Non posso riscrivere la storia: tutto ciò che posso fare è essere onesta. Voglio mostrare alle persone la vera me” ha detto la cantante parlando del suo libro. “Da qualche parte – tra i club, gli abiti, le capigliature stravaganti e il glamour di essere una popstar – l’altra Sarah Harding si è persa. E’ stata dimenticata, ed io voglio che venga ascoltata per la prima volta”.