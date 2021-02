I 20 piatti italiani da assaggiare una volta nella vita secondo la CNN

L’elenco dei piatti tipici della cucina italiana da assaggiare almeno una volta nella vita secondo la CNN.

La cucina italiana è, senza dubbio, una delle più amate e interessanti del mondo. Ovunque ci invidiano la nostra pizza, la pasta e anche i prodotti più semplici come il pomodoro e la mozzarella. Un patrimonio culinario che diamo spesso per scontato, ma dovremmo invece valorizzarlo molto di più! Quando noi ci dimentichiamo delle nostre bellezze alimentari per fortuna arriva un “aiuto” dall’estero, in questo caso dalla CNN. La famosa rete televisiva ha infatti stilato una classifica dei 20 piatti italiani che tutti dovrebbero riuscire ad assaggiare almeno un volta!

L’elenco delle 20 ricette italiane da conoscere

Grazie al Corriere possiamo finalmente svelarvi quali sono, secondo la CNN, i piatti della tradizione gastronomica nostrana da assaggiare assolutamente per capire la bontà e la prelibatezza dei prodotti alimentari italiani.

Pizza napoletana: c’è poco da dire. Questa è senza dubbio una delle pietanze più famose e apprezzate in tutto il mondo. Chiunque, in qualsiasi città del pianeta, ha provato ad emularla, ma nulla è come la vera pizza napoletana! Tagliatelle al ragù: un classico della tradizione bolognese che unisce la prelibatezza della pasta, con un sapiente sugo cucinato per ore e ore. Pasta alla carbonara: se anche in Italia c’è sfida tra le ricette regionali e locali, figuriamoci all’estero dove spesso il risultato è una “frittata di pasta”. La carbonara è una prelibatezza. Pasta al pesto: pochi ingredienti, naturali e speciali. Basilico, aglio, pinoli, olio e formaggio. Questo è ciò che serve per creare un piatto unico e speciale. Lasagne: anche questo piatto viene imitato in tutto il mondo. Ma se la CNN ha inserito questa pietanza tra quelle da assaggiare è perché nessuna replica sarà mai abbastanza buona e saporita come quella italiana. Brodetto: una zuppa di pesce ricca di prodotti che solo nel nostro mare si possono trovare e servire così freschi e saporiti! Tortellini: anche qui un grande classico della tradizione di pastai bolognesi. Il loro ripieno ha una ricetta speciale che solo in pochi conoscono e, soprattutto, azzeccano! Baccalà mantecato: un procedimento semplice sta alla base di questo piatto, ma solo le sapienti mani della tradizione italiana riescono a realizzare questa ricetta al meglio! Polenta: anche in questo caso, sebbene gli ingredienti siano semplici, provate a immaginare l’esplosione di gusto e di sapori nel palato di uno straniero che per la prima volta assaggia un cucchiaio di polenta taragna ai formaggi! Carciofi alla Giudia: già normalmente questo ingrediente è una prelibatezza nel mondo, figuratevi poi assaggiarli cucinati con questa ricetta così speciali tipica della tradizione ebraica di Roma!

Risotto alla milanese: o risotto in giallo. Un piatto semplice, ma che solo noi sappiamo cucinare con la giusta capacità e soprattutto con il giusto mix di sapori, tempistiche e odori! Caponata: voliamo al sud e questo piatto tipico della Sicilia è una esplosione di sapori mediterranei che ci invidiano in tutto il mondo! Tiramisù: spazio anche ai dolci in questa classifica della CNN sui piatti migliori italiani da assaggiare nella vita. E quale succulento dessert poteva rappresentarci meglio del tiramisù? Insalata Caprese: lo abbiamo detto subito, alcuni ingredienti ce li invidiano in tutto il mondo perché sono unici nella loro semplicità. Proprio come i pomodori, la mozzarella e il basilico. Bollito Piemontese: questo è un piatto per palati particolari. Non a tutti piace, ma è sicuramente un piatto della tradizione che va assaggiato e conosciuto da chi vuole tuffarsi a pieno nel mondo della gastronomia nostrana. Spaghetti alla scoglio: non servono parole. Un mix di sapori del mar Mediterraneo che atterra letteralmente nel piatto di chi lo ordina. Parmigiana di Melanzane: anche in questo caso in molti hanno provato a replicare la ricetta, ma bisogna essere onesti, non è facile. Per questo è importante assaggiare una parmigiana originale almeno una volta! Vitello tonnato: un secondo piatto tipico delle feste o delle occasioni speciali che ci viene invidiato da tutto il mondo, soprattutto per la fattura della salsa. Pasta cacio e pepe: una mantecatura unica, un mix di ingredienti locali che solo nel nostro paese si può trovare. Timballo: una ricetta che si trova solo qui e che ci invidiano un po’ in tutto il mondo tanto da inserirla nei 20 piatti italiani da assaggiare!

Vi è venuta fame?