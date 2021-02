Il paparazzo Paolone smaschera Can Yaman e Diletta Leotta: tutto finto

By

Indiscrezioni sulla storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta a Pomeriggio Cinque. Parla il paparazzo che li ha sorpresi…

Dopo Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più invidiata d’Italia è quella formata da Diletta Leotta e Can Yaman! Sono usciti allo scoperto dopo mesi di chiacchiere e gossip che li vedevano prima fidanzati, poi no, prima innamoratissimi, poi frutto di una bufala. Ma ora che sono definitivamente alla luce del sole, iniziano i primi dubbi da parte di qualcuno. C’è una scuola di pensiero, infatti, che vede il tutto come una grossa montatura e una trovata di marketing. Ad ingigantire i sospetti, oggi, è arrivato il paparazzo “Paolone” a Pomeriggio Cinque che ha parlato alle telecamere di Canale 5…

Leotta – Yaman, parla il paparazzo a Pomeriggio 5

I loro nomi sono sulle prime pagine della cronaca rosa ormai da mesi: Can Yaman e Diletta Leotta hanno ormai fatto coming out e si amano alla luce del sole. O forse no? Il dubbio che sia tutta una montatura pubblicitaria è forte e molti lo stanno tirando fuori. Ad agitare le acque ancora di più ci si è messo il paparazzo “Paolone”, ospite oggi da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Il fotografo dei vip ha svelato i retroscena di un servizio fotografico da lui pubblicato qualche giorno fa che ritraeva i due innamorati insieme su quella che sembrava essere un vero e proprio set.

Paolone ha detto la sua sulla coppia più famosa del momento Can Yaman e Diletta Leotta sostenendo che si tratta di una montatura pubblicitaria, specificando che i suoi sospetti sono nati dal fatto che le prima foto dei due insieme sono uscite in concomitanza con i primi gossip sul loro conto e sul presunto flirt.

Anche sulla presunta proposta di matrimonio che ha sorvolato gli studi del Grande Fratello VIP ci sono forti dubbi. Il “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo. Can” che è comparso sull’aereo a molti è sembrata una montatura. Vedremo.