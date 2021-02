Oroscopo del giorno, martedì 23 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

La metà della settimana è oramai alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 23 Febbraio 2021.

Febbraio sta oramai per esaurire i suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunto il momento di fidarsi del proprio istinto e di muovere qualche passo avanti? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 23 Febbraio 2021.

Martedì 23 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È arrivato per voi il momento di fare pace con il vostro passato. La giornata di oggi si prospetta alquanto difficile, poiché costellata di ostacoli. È necessaria grande forza e perseveranza per riuscire ad affrontarla efficacemente.

Toro. La giornata sarà ideale per prendersi cura della casa e dell’ambiente che vi circonda. Non trascurate nemmeno voi stessi ed il vostro corpo. Rilassarsi al lume di una candela e dedicare del tempo al vostro benessere potrebbe rivelarsi un consiglio vincente.

Gemelli. La Luna farà sentire la sua presenza durante la giornata di oggi, soprattutto per quel che riguarda la sfera emotiva e sentimentale. Le stelle suggeriscono di fidarsi ciecamente del proprio istinto e di accantonare il più possibile la pigrizia.

Cancro. La presenza di Nettuno influirà sul vostro umore e sulla vostra sensibilità. Cercate dunque di mantenere la calma e di non dare troppo in escandescenza di fronte a piccoli imprevisti. È giunto inoltre il momento di concedersi una pausa e di rilassarsi un po’.

Leone. Sono in arrivo alcune nuvole grigie per quel che riguarda il lavoro durante la giornata di oggi. Dovrete armarvi di anta pazienza e all’evenienza scegliere la strada del dialogo e della diplomazia al posto dello scontro. Stringete i denti, potete farcela.

Vergine. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente luminosa. Finalmente potrete concedervi qualche azzardo in più senza timore di andare troppo oltre. Mettete in moto la fantasia e lasciatevi andare, è arrivato il momento di far valere le vostre ambizioni.

Bilancia. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente idilliaca. Sarebbe infatti meglio premere sul freno e accantonare l’acceleratore. È possibile che qualche incomprensione vi lasci con l’amaro in bocca, ma non temente, niente di irrisolvibile.

Scorpione. Sono in arrivo per voi delle grandi soddisfazioni, dunque tenetevi pronti. Per quel che riguarda l’ambito lavorativo e professionale, ci sarà da lavorare ancora un po’. Non temete, presto, con ancora qualche sacrificio, otterrete i risultati sperati.

Sagittario. La giornata sarà per voi tutto sommato piacevole ma decisamente impegnativa. Il consiglio migliore è quello di non rimandare niente a domani e di sbrigare in mattinata tutte le faccende più noiose. Rimboccatevi le maniche!

Capricorno. Le prossime ore saranno per voi un po’ altalenanti. Semaforo verde sul lavoro e semaforo rosso in amore. Per quel che riguarda la carriera potrete infatti permettervi di osare un po’ di più, mentre procedete con cautela in amore e senza alcuna fretta.

Aquario. Durante la giornata di oggi potreste ritrovarvi con la testa un po’ troppo tra le nuvole. Il consiglio migliore è quello di evitare di procrastinare e di rimanere con i piedi ben piantati a terra. È il momento di impegnarsi al massimo per raggiungere i propri obiettivi.

Pesci. Nelle prossime ore sarete un vero e proprio vulcano di idee. Approfittate del momento per proporre nuovi progetti, soprattutto in ambito lavorativo. Durante la giornata saranno inoltre favorite le relazioni e i legami, dunque lanciatevi senza pensarci due volte!

