Milan-Inter, Andrea Pucci baci e abbracci senza mascherina: polemiche

Ancora una volta bufera social. Questa volta per il comico e conduttore Andrea Pucci, protagonista in negativo prima di Milan-Inter

Baci e abbracci senza mascherine per Andrea Pucci, conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa e comico molto celebre in Italia. Tifoso sfegatato dell’Inter, è stato ripreso senza mascherina in un filmato pubblicato dal portale “Trash italiano”. Prima ha salutato un suo amico tifoso con baci e un abbraccio, poi col megafono ha intonato diversi cori fuori San Siro prima del derby Milan-Inter. La mascherina è indossata, ma è abbassata come si evince chiaramente dal filmato: non c’è alcun rispetto della minima distanza da mantenere con un assembramento visibile.

Milan-Inter, Andrea Pucci nella bufera

Il filmato ha fatto il giro dei social e lo stesso Pucci ha ricevuto tanti commenti negativi: “Pagliaccio”. Un altro ha commentato: “Mediaset mette lui alla conduzione di un programma in prima serata e DANIELA MARTANI ( giustamente cacciata da radio kisskiss) nel cast di un reality seguito da milioni di telespettatori “. Infine, altri commenti negativi: “Baci, abbracci, tutti appiccicati, niente mascherina. Che schifezza”. Un comportamento incredibile vista l’emergenza Coronavirus ancora molto presente in Italia e nel resto del mondo, che provoca morti e migliaia di contagiati al giorno. Con bar e ristoranti chiusi in zona rossa ed arancione, è stato uno spettacolo brutto da vedere con assembramenti prima del derby di Milano. Soltanto, in un secondo momento, la polizia è intervenuta per far rispettare la legge.