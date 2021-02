Juventus – Crotone Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Crotone è il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si chiude oggi la 23esima giornata della Serie A TIM, con una sfida quasi da testa coda tra la Juventus campione d’Italia e il Crotone attualmente fanalino di coda. Ieri la giornata ha emesso verdetti importanti, soprattutto con l’Inter che ha consolidato la propria posizione in classifica, battendo con un netto tre a zero il Milan nel Derby della Madonnina.

Tra gli altri risultati importanti in zona Champions, l’Atalanta ne fa quattro al Napoli di Gattuso, mentre la Roma non riesce ad andare oltre lo zero a zero col Benevento. La Juventus, invece, vincendo la sfida di questa sera, scavalcherebbe tutte le squadre che la precedono e si andrebbe a mettere in terza posizione, dietro le due milanesi.

Precedenti di Juventus – Crotone e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e gli ospiti calabresi del Crotone è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sette sono i precedenti tra queste due squadre, dei quali cinque in Serie A e in appena due occasioni il Crotone è riuscito a strappare un pareggio alla Juventus. La prima sfida risale alla stagione 2006-2007, quando le due formazioni si incontrarono in Serie B, dove i bianconeri erano finiti per le note vicende di Calciopoli. La Juventus vinse tre a zero in trasferta per poi travolgere il Crotone per cinque a zero in casa. I due pareggi tra le due squadre sono anche le ultime due partite che hanno disputato contro.

Juventus e Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Stroppa hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Petriccione, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.