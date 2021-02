Jannik Sinner, chi è la fidanzata Maria Braccini: foto, social, vita privata

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Maria Braccini: foto, social e vita privata della fidanzata di Jannik Sinner.

L’inizio del 2021 per Jannik Sinner è stato dolce e amaro al tempo stesso. La più grande promessa del tennis italiano ha vinto il suo secondo torneo Atp, scalando la classifica generale sino al 32° posto in classifica, ma è anche uscito al primo turno degli Australian Open contro un altro grande talento emergente del tennis mondiale. Nonostante il talento, insomma, ancora la strada da fare per scalare i vertici del tennis mondiale è ancora lunga e per l’altoatesino si prevede un tour de force come quello degli anni precedenti.

Ma se la carriera professionale procede e potrebbe portarlo a fine anno a raggiungere un altro record, dal punto di vista sentimentale non si sa nulla del talento italiano. Qualche anno fa, dopo la vittoria delle Next Gen Finals (2019), Sinner allontanava il gossip sulla sua vita sentimentale dicendo: “Come deve essere la mia donna ideale? Non lo so ancora, lo scoprirò. Credo che per il momento per me sia meglio essere libero, tranquillo. Va bene così. Noi tennisti giriamo il mondo e non è facile trovare qualcuno che capisca le tue esigenze”.

Maria Braccini chi è la presunta fidanzata di Jannik Sinner

Da allora sono passati due anni e sebbene Jannik continui a tenere un profilo basso e mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale, i social potrebbero aver tradito il suo nuovo flirt. Qualche giorno fa, infatti, il tennista ha messo un like ad una foto di Maria Braccini, splendida e giovanissima influencer. Il like dello sportivo è stato ricambiato qualche ora più tardi dalla ragazza e tanto è bastato per fare nascere il rumor di una relazione tra i due giovani.

Da parte di entrambi al momento non c’è stata alcuna conferma o smentita, ed è noto a tutti che un like in quest’epoca di diffusione massima dei social può voler dire tutto come niente. Solo i prossimi mesi ci diranno se dietro quell’apprezzamento social c’è anche una relazione. Al momento su Maria Braccini sappiamo davvero poco: è un’influencer e fotomodella con un profilo social che conta circa 41 mila follower. Sappiamo inoltre che è nata nel 2000 e dunque ha tra i 20 ed i 21 anni.

