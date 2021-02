Ivan Drago, che fine ha fatto l’attore Dolph Lundgren: com’è diventato oggi

Dolph Lundgren si è letteralmente trasformato dai tempi di Ivan Drago e Rocky IV: ecco il profilo aggiornato dell’attore dal fisico d’acciaio.

Alzi la mano chi non ricorda la celeberrima intimazione “Io ti spiezzo in due” in Rocky IV. Quella semplice battuta ha cambiato la vita e la carriera di un attore come Dolph Lundgren, che nella pellicola citata interpretava il temibile pugile russo Ivan Drago. Non a caso è ancora oggi una delle frasi più indimenticabili nella storia del cinema. La carriera di Lundgren, però, poi ha preso una piega inaspettata: dopo Rocky IV è stato sì protagonista di altri film, ma poco conosciuti e di scarso successo. E anche il fisico si è pian piano deteriorato.

Cosa fa e dove vive Dolph Lundgren

Dolph Lundgren oggi continua a fare l’attore (oltre che lo sceneggiatore e il regista) e vive a Los Angeles, negli Stati Uniti. Negli ultimi anni lo si è visto in Aquaman e in Creed II. Ha inoltre partecipato a sei episodi della serie televisiva Arrow. Nel 2014 ha pubblicato un libro di fitness dal titolo Train Like an Action Hero: Be Fit Forever (“Allenati come un eroe d’azione: stai sempre in forma”), e nel 2017 è stato protagonista della videoclip di Believer del gruppo musical Imagine Dragons, brano che si è poi rivelato un grande successo internazionale.

Quanto a Dolph Lundgren, prende tutto con filosofia: “Ho provato una grande passione per tutti questi film, perché ognuno di loro aveva qualcosa di interessante – ha detto lo statuario svedese -. Sono la mia vita, anche se la gente non li ha visti”. Ovviamente gli anni passano anche per lui – ormai va per i 64 – e il fisico non è più quello di sempre. Ma questa è un’altra storia…

