Grande Fratello Vip, stagione 5: Signorini dà la parola ai tre finalisti

Siamo ormai arrivati agli sgoccioli della quinta stagione del Grande Fratello Vip! Ecco quali sono i pensieri dei tre finalisti!

Siamo finalmente giunti alla quarantaduesima puntata della quinta stagione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2020. Anche per colpa della pandemia da Covid-19, questa edizione del Grande Fratello VIP è la più lunga in assoluto di tutta la storia del frachise, arrivando addirittura a 169 giorni all’interno della casa. Inizialmente, la finale del programma era stata fissata per dicembre 2020, poi venne però posticipata inizialmente al giorno 8 febbraio 2021, ma questa data venne successivamente cambiata con il 1º marzo 2021. Questo episodio si apre con i tre finalisti: l’influencer e musicista milanese Tommaso Zorzi, la modella brasiliana Dayane Mello e il modello, ex velino ed ex corteggiatore di Uomini e donne Pierpaolo Pretelli. Il trio dovrà esprimere le proprie preferenze su chi vorrebbero che venisse eliminato dalla Casa tramite Televoto. Infatti, vediamo Alfonso Signorini, conduttore del programma, che si collega con il salotto dove si trovano i contendenti e dice loro di recarsi nella Mistery Room: “Voi potete ancora dire la vostra, il Grande Fratello vi chiede di schierarvi contro uno dei nominati con il Televoto ancora aperto“.

Le decisioni dei finalisti del Grande Fratello Vip

Questo spietato gioco dei nomi comincia con Dayane che, dopo aver raggiunto la SuperLed, si mette davanti ai suoi amici e coinquilini in Nomination e decide di fare il nome della conduttrice televisiva e musicista, Stefania Orlando: “Scelgo Stefania, purtroppo è la persona con cui ho meno rapporto“. Successivamente, è il momento di Pierpaolo di farsi avanti e, una volta messosi in posizione, nomina la conduttrice televisiva e showgirl Samantha de Grenet dicendo: “Mi sento di dover dare una possibilità agli altri due“. Chiude il giro Tommaso che, senza neanche un momento di esitazione, punta il dito verso il personal trainer e modello Andrea Zenga, e pronuncia una frase assai perentoria: “Confermo la mia Nomination, ho davanti due donne fortissime e per me lo meritano“. A questo punto Alfonso ricorda loro che quanto stanno affermando è davvero di fondamentale importanza, visto soprattutto il fatto che il televoto è ancora aperto.

Queste loro scelte riusciranno ad influenzare il verdetto finale? Chi vivrà vedrà.