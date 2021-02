Giulia Salemi, appena uscita dal Grande Fratello bacia una donna FOTO

Su Instagram Giulia Salemi non si nasconde e giunge un post speciale, nel quale lei si lascia andare con una donna per lei molto speciale.

Giulia Salemi, finalmente ‘tornata in libertà’, si fa vedere con mamma Fariba Tehrani. Le due si scambiano un dolce bacio come solo tra madre e figlia potrebbe accadere. E sono entrambe bellissime. La 27enne piacentina non è riuscita purtroppo per lei e per i suoi ammiratori ad avere la meglio sulla sfidante Stefania Orlando.

Leggi anche –> Grande Fratello televoto, “sabotata la votazione Orlando-Salemi”

L’ex moglie di Andrea Roncato ha avuto la meglio al televoto del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda Giulia Salemi, l’uscita dalla casa più spiata d’Italia ha dovuto anche separarsi provvisoriamente da Pierpaolo Pretelli. Con quest’ultimo è nato un bell’amore, profondo e sincero. Entrambi sono giovani, appassionati e pieni di voglia di abbandonarsi nelle braccia dell’altro. Tra l’altro Giulia ha scritto proprio questo nel suo primo post dopo l’uscita dalla casa del GF Vip. Lei ha ricordato come fosse più importante “l’avere conquistato la tenerezza, la fiducia, la passione e l’amore di un uomo”. Non nomina mai Pretelli ma il riferimento a quest’ultimo è chiaro e lampante.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, la Salemi in lacrime per il tradimento di Rosalinda

Giulia Salemi, in studio al GF Vip c’è anche Elisabetta Gregoraci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

In questa settimana di tempo che li divide (il reality show terminerà ufficialmente il prossimo 1° marzo, n.d.r.) lei penserà certamente a come ideare una bella sorpresa per accogliere Pierpaolo. Ora però è tempo di stare in famiglia, dopo settimane e settimane di assenza da casa. Il legame tra mamma Fariba Teharni e sua figlia è molto saldo e bello, fatto di sincerità e di affetto quasi come fossero migliori amiche. Ed i fans non mancano di manifestare il loro entusiasmo e tutte le sensazioni positive che questa immagine postata sui social è in grado di suscitare. In studio, poco dopo l’arrivo della Salemi, non è mancato anche un faccia a faccia con Elisabetta Gregoraci.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Grande Fratello, haters usano il figlio di Pretelli contro la Salemi VIDEO

Le attenzioni di Pierpaolo Pretelli erano rivolte verso quest’ultima, poi la 41enne calabrese ha scelto di ritirarsi. Ma già allora, per via di lei, il rapporto con il 30enne lucano si era raffreddato. Ora la Gregoraci ha chiesto di non essere più tirata in mezzo al gossip. E ha augurato a lui ed a Giulia tanta felicità. “Il nostro rapporto era diverso, se vogliono organizziamo un pranzo insieme a Monte Carlo e preparo io una bella carbonara”, ha chiosato Elisabetta.