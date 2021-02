Giacomo Poretti, chi è la moglie Daniela Cristofori: età, foto, carriera

Tra le menti del trio comico più amato d’Italia, Giacomo Poretti è appena guarito dal Covid. Ma cosa sappiamo sulla donna della sua vita, Daniela Cristofori?

Questa sera in prima serata appuntamento imperdibile con Settestorie, il programma condotto da Monica Maggioni in onda su Rai1 che approfondisce storie e avvenimenti dell’attualità italiana con interviste, servizi e ospiti. Invitato a raccontarsi alle telecamere di Rai1, oggi 22 febbraio, è Giacomo Poretti, che insieme ad Aldo e Giovanni, forma e fa parte del trio comico più amato d’Italia. Il comico e attore milanese aveva contratto il virus del Covid che lo aveva fortemente debilitato. Adesso, guarito, racconterà la sua sventura (e non solo) in prima serata su Rai1. Parlerà anche della donna con cui condivide la vita, Daniela Cristofori. Ecco tutto quello che sappiamo sulla moglie di Poretti.

Daniela Cristofori, chi è la moglie di Giacomo Poretti

Timore per alcuni sintomi influenzali riscontrati nella consorte del comico e attore Giacomo Poretti, che aveva contratto il virus del covid. Ma è andato tutto bene per Daniela, nata a Lecco il 29 gennaio 1966, che quest’anno ha spento 54 candeline. Una bella signora bionda con un sorriso contagioso, la Cristofori lavora nello stesso ambito del marito, tuttavia si è sempre mossa principalmente nel mondo del teatro.

Nella vita è un’attrice e oltre a calcare i palcoscenici, ha anche partecipato a diverse produzioni cinematografiche. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1999 con “Fuori dal mondo” per la regia di Giuseppe Piccioni. Anni dopo ha lavorato sul set fianco a fianco di quello che sarebbe stato suo marito, Giacomo, protagonista insieme ad Aldo e Giovanni di “Chiedimi se sono felice“. Ma non c’è solo la recitazione nella vita di Daniela! La Cristofori, infatti, è laureata in psicologia all’Università Cattolica di Milano , conseguendo poi una specializzazione in psicoterapia analitico-transazionale. Ad oggi svolge la professione di psicoterapeuta presso il suo studio a Milano.

Con l’attore e comico Giacomo, questa sera ospite di Settestorie su Rai1, dieci anni più grande di lei, ha avuto un figlio Emanuele, di cui si sa veramente poco.