Fausto Gresini non è morto, clamoroso errore dei media. Tutti hanno dato la notizia, ma la famiglia ha appena smentito.

Gresini è in condizioni molto critiche, ma al momento è ancora vivo. Anche noi abbiamo dato come tutti la notizia del decesso, mai come in questo caso possiamo dirci felici di aver sbagliato. Fausto Gresini combatte ancora per sopravvivere.