Fabio Fazio sta male, sospeso Che tempo che fa: cosa è successo

Il programma domenicale Che tempo che fa sarà sospeso a causa dei problemi di salute di Fabio Fazio: cosa è successo al conduttore.

La puntata di ieri di Che tempo che fa è stata ricca di spunti di riflessione e grandi sorprese come al solito. Nel programma di Fazio è intervenuto Bill Gates, fondatore di Microsoft che da anni è diventato finanziatore e filantropo, il quale ha spiegato quali effetti avrà sul pianeta il cambiamento climatico. L’illustre imprenditore, sensibile alla tematica ambientale, ha spiegato che ancora non abbiamo sperimentato i veri effetti del cambiamento climatico e che tra 10 anni ne vedremo le vere conseguenze.

Sappiamo che il cambiamento climatico è accelerato dalle emissioni di gas nocivi che aumentano di anno in anno. Emissioni che sono state ridotte nel 2020 del 10% in conseguenza dello stop alle attività imposto dalla pandemia di Covid-19. Come parte dell’impegno preso dell’Europa per il rilancio dei Paesi membri dopo la pandemia, c’è anche un forte investimento sull’imprenditoria green, in modo tale da permettere un taglio netto delle emissioni nei prossimi anni. Importante, in tal senso, è stato il ritorno nei patti di Parigi degli Usa.

Fabio Fazio costretto ad operarsi: sospeso Che tempo che fa

Ospite in studio c’è stato anche Amadeus. La presenza del direttore artistico di Sanremo ha suscitato da subito una grossa curiosità, visto che solitamente veniva ospitato a pochi giorni dall’inizio della kermesse. Durante l’intervista abbiamo appurato che sul palco dell’Ariston ci saranno ospiti Loredana Berté, Naomi Campbell e Zlatan Ibrahimovic. Si è parlato anche delle difficoltà di questa edizione, trasmessa nel bel mezzo della pandemia. Nei giorni scorsi si è infatti scoperto che uno dei membri dell’orchestra è positivo al covid e non è escluso che nei prossimi giorni possano emergere nuovi casi di positività.

Il perché dell’anticipo lo si è capito dopo il monologo di Luciana Littizzetto. Il conduttore del talk show, infatti, ha spiegato che settimana prossima non andrà in onda Che tempo che fa perché lui nei prossimi giorni si dovrà sottoporre ad un’operazione: “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”. Nulla di grave, insomma, l’appuntamento con il talk dovrebbe tornare regolarmente dalla settimana successiva.

