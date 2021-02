Emanuele Poretti, chi è il figlio di Giacomo Poretti: cosa fa nella vita

Emanuele Poretti è il figlio del noto comico Giacomo e di Daniela Cristofori. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Dal matrimonio di Giacomo Poretti e Daniela Cristofori è nato un figlio amatissimo, Emanuele, che i genitori proteggono con molta attenzione dai riflettori del gossip. Insieme formano una famiglia molto felice. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Emanuele Poretti

E’ praticamente impossibile trovare foto e informazioni aggiornate su Emanuele Poretti. Di lui però ha parlato sua madre lo scorso maggio in un’intervista concessa a Vanity Fair nella quale ha raccontato come il Coronavirus fosse entrato nella vita della sua famiglia. “La nostra priorità – ha detto Daniela Cristofori – è sempre stata una: proteggere nostro figlio Emanuele”.

Leggi anche –> Giacomo Poretti, chi è: età, carriera, vita privata del comico e attore

Emanuele Poretti ha 14 anni, è figlio unico e come il papà è un tifoso sfegatato dell’Inter. “All’inizio era lui che usciva, con le dovute protezioni, per andare in farmacia, a far la spesa – ha proseguito la mamma -. Ma quando i medici ci hanno detto che era meglio evitare perché poteva essere asintomatico e quindi fonte di contagio, in nostro soccorso sono arrivati gli amici, i vicini. Erano loro che andavano a fare la spesa, a prendere le medicine e ci lasciavano tutto dietro la porta. Gesti di solidarietà bellissimi. Non mi aspettavo che i vicini, con cui di solito si scambia giusto qualche parola, potessero essere così disponibili, così d’aiuto”.

“Ho avuto paura per nostro figlio – ha poi confessato la donna -. ‘Se ci dovessero ricoverare in ospedale, con chi rimane?’, questo interrogativo era sempre nei miei pensieri. Alla fine ci eravamo messi d’accordo con una coppia di amici, l’avrebbero preso loro in casa. Con le dovute precauzioni, ovviamente”.

Leggi anche –> Giacomo Poretti, l’annuncio dell’attore: “Ho avuto il Coronavirus” – VIDEO