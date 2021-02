Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Elisabetta Sgarbi: età, foto, carriera e vita privata della sorella del più noto Vittorio.

Vittorio Sgarbi è ormai da anni un personaggio molto noto della televisione e della politica italiana. Il suo debutto televisivo è legato al suo mestiere di critico d’arte, ma con il passare del tempo la sua presenza come protagonista del tubo catodico si lega più che altro alla partecipazione come opinionista in varie trasmissioni. Di lui si conosce praticamente tutto da quando è divenuto anche parlamentare, ma anche perché non è una persona che fa mistero della propria vita privata o delle sue passioni.

Non molti, però, sanno che Vittorio ha una sorella: Elisabetta. Nata a Ferrara nel 1965, la più piccola dei fratelli Sgarbi prende una laurea in farmacia con l’idea iniziale di rilevare l’attività dei genitori. Crescendo, però, sviluppa una passione per l’editoria e comincia a collaborare con la Bompiani. In quegli anni diventa curatrice della rivista Panta e nel 2000 fonda la rassegna culturale La Millesiana.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Sgarbi: l’addio a Bompiani e l’avventura nell’editoria

Il nuovo secolo è stato per lei portatore di grosse novità in campo lavorativo. Nel 2015 decide di abbandonare Bompiani perché contraria ad aderire alla fusione tra Rizzoli e Mondadori. Insieme all’appoggio e alla collaborazione di numerosi scrittori di talento, di cui nel corso di 25 anni di attività aveva curato la pubblicazione di opere, Elisabetta decide di fondare la casa editrice La Nave di Teseo. Nel 2017 la casa editrice comincia ad espandersi grazie all’acquisizione della Baldini&Castoldi e alla fondazione della casa editrice Oblomov, delle quali Elisabetta viene nominata Presidente. Ad inizio 2021 è stata nominata presidente dell’Ente dei Sacri Monti.

Leggi anche ->Sgarbi Draghi, no alla fiducia per colpa di un vocabolo

Sin dal 1999, Elisabetta ha deciso di ampliare i propri orizzonti professionali diventando anche regista e produttrice cinematografica. In questi anni ha prodotto una ventina di documentari, l’ultimo dei quali – Extraliscio -Punk da balera – è stato presentato alla 77a mostra del Cinema di Venezia. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, non si sa quasi nulla. Elisabetta è una donna riservata e non sappiamo se sia in una relazione stabile o meno. Ciò che si sa con certezza è che non ha avuto figli.

Leggi anche ->Vittorio Sgarbi, chi sono i figli Alba, Evelina e Carlo: la loro storia