Elisa Isoardi “pronta a partire”: dove va la conduttrice

Elisa Isoardi cambia vita e si mostra su Instagram con una veste completamente nuova. Ecco il retroscena.

Elisa Isoardi continua a mostrare suo profilo Instagram i continui e pesanti allenamenti fisici ai quali si sottopone. Proprio oggi la popolare conduttrice è apparsa in una foto in sella a una bici con una tenuta da perfetta ciclista che le sta veramente a pennello. Vedere per credere.

La grande sfida di Elisa Isoardi

“Pronta per il Tour 🚵🥇🏔” così scrive Elisa Isoardi nell’ultimo post sul sul profilo Instagram, con tanto di hashtag: “#UnLunedìCosì“. Il tutto accompagnato da una foto di lei in tenuta sportivissima, con una vertiginosa scollatura e gambe e braccia scoperte al punto giusto.

In questi giorni Elisa Isoardi è tornata nel suo paese d’origine in montagna, in provincia di Cuneo, dove ha ritrovato l’amata mamma e l’aria “buona” di casa. Con l’occasione ha poi chiaramente deciso di intensificare l’allenamento in alta quota. E c’è già chi ipotizza che la sudata in bici sia propedeutica alle fatiche estreme dell’Isola dei Famosi.

Per il resto, Elisa Isoardi avrebbe in ballo un contratto con Mediaset che, dopo il reality, le offrirebbe anche un programma su Rete 4. La conduttrice ha dunque intenzione di abbandonare per sempre la Rai, ovviamente salvo ripensamenti e imprevisti dell’ultimissima ora. Un bel cambiamento per lei, che è cresciuta professionalmente tra Miss Italia e La Prova del Cuoco.

“Hai capito la Isoardi!! Pure in bicicletta 🚲 devo dire che pure così è sempre fighissima 😍 Grande Eli 💕❤️” commenta un utente sempre su Instagram. Un altro aggiunge: “Una dea tra le sue montagne…assolutamente divina ❤️😘”. E un altro ancora: “Buona serata carissima Elisa ❤️❤️❤️sei una meraviglia sei in sella come una campionessa 👏👏👏”.E via di questo passo, anzi, di questa pedalata.