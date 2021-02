Salvini detta già l’agenda a Draghi: “Si ritorni alla vita”

Il segretario della Lega detta già l’agenda a Draghi e auspica una ripartenza di piscine, palestre, teatri e oratori

Nemmeno il tempo di insediarsi, ancora non ci sono i sottosegretari e il segretario della Lega Nord ha già cominciato la sua campagna di opposizione all’interno del governo. Una linea che ha fruttato consensi nell’esperienza del governo gialloverde dove il leader del partito del settentrione cadenzava annunci quasi quotidianamente come se non stesse al governo. E così comincia la dare indicazioni al premier Draghi non direttamente, come potrebbe fare stando al governo insieme agli altri, ma attraverso i media: “Con estrema cautela e prudenza, ma serve un graduale ritorno alla vita, riaprendo in sicurezza, palestre, piscine, teatri e oratori, altrimenti i danni anche mentali oltre che economici rischiano di essere devastanti”.

Draghi, si preannuncia un esperienza Conte 1?

Queste le parole, i consigli del segretario leghista intervenendo alla trasmissione televisiva Aria Pulita in onda su Italia7Gold. In verità, l’ex ministro degli Interni aveva già esordito subito dopo le consultazioni positive di Draghi attaccando i ministri Lamorgese e Speranza, che aveva invitato a darsi una mossa. Poi la retromarcia arrivata qualche giorno più tardi dove l’ex ministro annunciava di deporre le armi della battaglia politica a colpi di annunci e attacchi per il bene del paese che sta vivendo un momento difficile. Evidentemente il segretario ha cambiato idea ed è tornato ad indicare le sue posizioni in televisione, invece di riferire nelle sedi opportune come, ad esempio, in Consiglio dei Ministri in riunione proprio in giornata.

Sarà un governo di unità nazionale che deve affrontare un momento difficile per il paese o una corsa alla campagna elettorale costante fatta di annunci, slogan, consigli o presunti tali? Il tempo lo dirà. Intanto per Draghi si prospetta un lavoro di intermediazione non lontano dal Conte 1.

