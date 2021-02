Nozze a settembre: ecco la data del matrimonio ed il futuro marito di Arisa

By

E’ un anno fortunato per Arisa: dopo essersi guadagnata un posto sul palco del Festival di Sanremo, la cantante convolerà a nozze.

“E’ stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento”: così Santo Pirrotta ha descritto la coppia formata da Arisa ed Andrea Di Carlo. Sempre secondo il giornalista (primo a lanciare in esclusiva la notizia delle nozze), i due si frequentano dallo scorso settembre.

Ma chi è il futuro marito?

Sembrava che, all’inizio, Arisa volesse tenere il suo flirt segreto. Non c’è da stupirsene: Andrea Di Carlo non è uno qualunque, ma il proprietario dell’agenzia Adc Management (il che fa di lui il manager di Arisa). Fino a gennaio, quindi, i due hanno provato a tenere lavoro e vita privata ben separati: nessuno sapeva della relazione tra la cantante ed il manager. Questo, almeno, finché la notizia non è arrivata alle orecchie di Rudy Zerbi.

Proprio all’inizio del 2021, in una puntata di “Amici” (dove Arisa insegna come coach di canto), Rudy Zerbi ha iniziato a punzecchiare la collega cantilenando “Arisa è fidanzata”. Sul momento la giovane cantante genovese ha provato a cambiare discorso; qualche ora dopo, però, Andrea Di Carlo ha confermato la loro storia pubblicando sul suo profilo Instagram una foto insieme alla cantante. Da quel momento è stato praticamente impossibile per i due nascondere al pubblico i loro sentimenti: “da cosa nasce cosa. E poi La Cosa” ha scritto Di Carlo su Instagram.

Nella sua rubrica “Un Santo in Paradiso” (parte della trasmissione “Ogni Mattina” su Tv8) Pirrotta non si è limitato ad annunciare le nozze: ha rivelato al pubblico anche la data. Arisa prima concluderà tutti i suoi impegni lavorativi (come “Amici di Maria De Filippi” ed il Festival di Sanremo), prenderà una pausa estiva ed arriverà infine all’altare il 2 settembre 2021.