TikTok tra le sue star ha visto l’affermazione de LeTwins. Si tratta di due ragazze molto belle ed altrettanto spigliate, cosa sappiamo.

LeTwins, al secolo Ylenia Burato e Nicole Burato, sono tra le tante starlette figlie dei social. Le due ragazze, gemelle in tutto e per tutto, possono vantare un seguito assai nutrito in particolare su TikTok. In oltre 4,5 milioni di followers seguono le divertenti sorti del LeTwins. Loro sono originarie di Mantova e la loro data di nascita è il 13 ottobre 1994. Sul loro conto sappiamo che entrambe hanno subito trovato lavoro nell’azienda di famiglia, dopo avere concluso gli studi.

Ylenia si è diplomata come geometra e Nicole come ragioniera. Crescere insieme e stare l’una accanto all’altra in ogni momento della giornata, dal risveglio fino al momento di andare a dormire, le ha aiutate a mettere a frutto quello che è il rapporto speciale che solo tra gemelli può sorgere. Ecco quindi che le bellissime ragazze hanno pensato di mettersi in mostra sui social. In particolare sono l’estro e l’inventiva che le caratterizza ad avere consentito loro di centrare il successo. Oggi vivono a Milano e cercano comunque di restare nella semplicità.

LeTwins, la semplicità è sempre alla base di tutto

Loro non fanno cose da celebrità, per dire. Le gemelle mantovane hanno un maialino che accudiscono con grande amore e che si chiama Tata. Nella loro vita famiglia ed amici vengono poi prima di qualunque cosa. Il fatto di essere diventate delle celebrità social è frutto poi della loro intraprendenza e della capacità di non porsi mai dei limiti.

Come spesso accade poi quando si compie il classico percorso “from zero to hero”, un ruolo importante lo ricoprono anche i genitori e gli altri cari. Le due ragazze sono andate avanti fino a farsi un nome anche grazie al sostegno di chi ha saputo trasmettere loro sani principi etici e morali. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale, non sappiamo se LeTwins siano legate a qualcuno. Ma belle come sono c’è da giurarci che non sia certo una cosa impensabile.