Questa sera si potrà vedere su Cielo “Buon compleanno Mr. Grape”, il film che è valso a Leonardo Di Caprio la sua prima candidatura agli Oscar.

Una carriera, quella di Leonardo Di Caprio, incredibilmente variegata: dopo la sua interpretazione di Jack in “Titanic” (che lo ha fatto conoscere al grande pubblico sia per il suo talento che per la sua bellezza), infatti, il giovane attore è stato in grado di continuare a lavorare senza fossilizzarsi nel ruolo di sex symbol.

Da James Cameron a Quentin Tarantino, fino ad arrivare a Martin Scorsese (che lo ha voluto con sé per un totale di 6 film, tra cui il conosciutissimo “The Wolf of Wall Street”): più erano i film in cui compariva Di Caprio, più si allungava la sua lista come candidato agli Oscar… così tanto, in effetti, che la sua corsa dietro alla statuetta dorata è stata al centro di una lunga serie di battute per tutto il 2016.

La prima candidatura agli Oscar

“Buon compleanno Mr. Grape” è un film del 1993 che unisce sul grande schermo Johnny Depp e Leonardo DiCaprio: proprio quest’ultimo, grazie alla sua interpretazione di Arnie Grape, con questa pellicola ha ottenuto la sua prima candidatura all’Oscar come “miglior attore non protagonista” (a soli 19 anni).

Il film segue la vita della famiglia Grape nella piccola città di Endora (in Iowa). Gilbert Grape si prende cura del fratello minore Arnie, affetto di autismo dalla nascita (e che, secondo i medici, non sarebbe dovuto neanche arrivare ai 18 anni). I due sono stati completamente abbandonati dalla madre, che dal suicidio del marito sette anni prima si è lasciata andare e trascorre le sue giornate sul divano. Stasera “Buon compleanno Mr. Grape” si potrà vedere su Cielo alle 21.00.