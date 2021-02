Bimbo di 10 anni muore per salvare la sorellina dallo stagno ghiacciato

Un bimbo coraggioso si tuffa per salvare la sorellina di 6 anni che era scivolata nel lago ghiacciato, ma non riesce più ad emergere.

Una tragedia immane ha colpito una famiglia di Millinton, Tennessee, nella giornata di ieri. Tre bimbi stavano giocando nei pressi di un lago ghiacciato che si trova a pochi passi dalla proprietà, quando la sorella più piccola, Abigail (6 anni) ha deciso di attraversarlo per gioco. Ancora incapace di comprendere il rischio e la stabilità del ghiaccio, la bimba non si è resa conto che lo strato era troppo sottile per reggere il suo peso ed è finita nell’acqua gelata.

Il fratello più grande, Benjamin, si è accorto immediatamente di cosa era successo e senza pensarci un secondo si è gettato nel lago ghiacciato e con fatica ha tenuto la testa della sorella fuori dall’acqua per farla sopravvivere. Il terzo fratello è andato di corsa in casa per avvertire i genitori.

Bimbo 10 anni muore per salvare la sorellina dal lago ghiacciato

La tragica notizia viene riportata in Europa dal quotidiano britannico Sun, ma non è chiaro quanto tempo i due bambini siano rimasti immersi nell’acqua ghiacciata. Ciò che sappiamo è che i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo la piccola, mentre non hanno fatto in tempo a salvare il fratello maggiore.

La bimba è stata portata d’urgenza all’ospedale, mentre per il piccolo non c’è stato nulla da fare, visto che quando lo hanno estratto dalla acqua gelida il suo cuore aveva smesso di battere già da un pezzo. La causa della morte del piccolo Benjamin non è ancora stata appurata, ma probabilmente lo sarà presto con un’autopsia sul corpo. L’ipotesi è che a farlo cedere sia stato il freddo e dunque che possa essere morto per ipotermia piuttosto che per annegamento.

