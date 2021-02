Benedetta Rossi sui social: “Non ce la faccio, ho bisogno di tempo”

Benedetta Rossi, celebre food blogger, è davvero stanca. Ha bisogno di più tempo e lo fa sapere ai suoi followers.

Benedetta Rossi è sempre attiva sui social e aggiorna molto spesso i quasi quattro milioni di persone che la seguono su come trascorre le sue giornate, descrivendo sia gli aspetti positivi che le sue difficoltà.

La food blogger Benedetta Rossi con le sue ricette riscuote un successo incredibile, basti pensare che il suo ultimo libro “Insieme in cucina” è diventato quasi subito un best seller piazzandosi tra i primi posti dei titoli più venduti e letti del 2020. Sommando le vendite dei ricettari che la Rossi ha pubblicato dal 2016 ad oggi, è facilissimo notare come il suo successo sia clamoroso con oltre un milione di copie vendute.

Benedetta Rossi, la food blogger è esausta: cosa succede

Benedetta Rossi è un vero e proprio fenomeno nato su Internet, che ha raccolto in pochi anni intorno a sé una grande community di seguaci. La food blogger ha milioni di followers sulle diverse piattaforme social, libri di cucina vendutissimi e programmi di cucina apprezzatissimi. La Rossi ha aperto il suo canale YouTube nel 2008 pensando di condividere la sua passione per la cucina con un pubblico ristretto.

Dal 2015 Benedetta Rossi insieme al marito Marco Gentili hanno investito nel loro canale YouTube, facendo numeri impressionanti e da quel momento non si sono più fermati. Tra programmi in televisione, come “Fatto in casa con Benedetta” e diversi best sellers, la Rossi sembra essere davvero stanca. Il suo ultimo post su Instagram, seppur ironico, potrebbe indicare che la food blogger sta davvero accusando la stanchezza dei suoi molteplici impegni. Forse la donna dovrebbe prendersi un periodo di riposo, lontano dalle telecamere e dal lavoro, per rilassarsi insieme al marito.