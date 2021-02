Anna Falchi, la storia con Fiorello durata solo 2 anni: cosa è successo

Anna Falchi è stata legata in passato al popolare conduttore Fiorello. Per anni nessuno dei due ha rivelato i motivi dietro la loro rottura.

Anna Falchi e Fiorello sono state una delle coppie più apprezzate. I due sono stati legati dal 1994 al 1996 in un’intensa storia d’amore che ha fatto sognare il mondo del gossip.

Nonostante sembrassero innamoratissimi, Anna Falchi e Fiorello non hanno avuto il lieto fine tanto atteso. Per anni, però, nessuno dei due ha voluto rivelare le motivazioni che li hanno portati alla fine della loro storia d’amore. Solo recentemente, l’attrice e showgirl si è sbilanciata sul perché si sia separata dal popolare conduttore. La 48enne ha raccontato di essere stata lei a lasciare, a malincuore, Fiorello. L’attrice era impegnata sul set di un film di Dino Risi, “Giovani e belli“, ma aveva chiesto delle ore di permesso per fare una sorpresa al suo fidanzato per il suo compleanno.

Anna Falchi svela il motivo della fine dell’amore con Fiorello

Anna Falchi nel 1996 aveva deciso di sorprendere Fiorello prendendo un aereo da Roma a Milano, catapultandosi nella casa che condivideva con il conduttore, per il suo compleanno. Lì ha scoperto l’inimmaginabile: Fiorello era a letto con un’altra donna. L’attrice è rimasta profondamente segnata dal quel tradimento, arrivato come un fulmine a ciel sereno da un uomo che sembrava corrispondere completamente il suo amore.

Secondo Anna Falchi, Fiorello “è stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta. Ma per me è stato anche la più grande delusione“, ha rivelato. Quello del conduttore era un amore geloso e possessivo, nonostante era solito scriverle biglietti d’amore e poesie. Oggi i due hanno voltato completamente pagina, ma sembrano essere in buoni rapporti. Fiorello è legato alla compagna Susanna, che gli ha dato la figlia Angelica. La Falchi, invece, è legata al fidanzato Andrea Ruggeri da sette anni e con lui ha avuto la piccola Alyssa.