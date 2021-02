Anna Falchi, la rivelazione sul suo seno: “Lo feci appena compiuti 18 anni”

Da Anna Falchi giunge una confessione che riguarda la sua sfera intima. La bellissima italo-finlandese non si nasconde.

Anna Falchi in passato si sottopose ad intervento di chirurgia estetica al seno. Avvenne quando l’attrice ed ex modella aveva 18 anni e questa scelta ebbe luogo per delle esigenze legate alla sua professione. “Ma oggi, tornando indietro nel tempo, se potessi non lo rifarei”, ha successivamente esclamato la bellissima di padre italiano e madre finlandese. Tale dichiarazione risale al 2006, quando Anna Falchi aveva 33 anni.

“Montai in aereo ed andai a Milano da un chirurgo plastico, avevo dei seni asimmetrici. La mammella destra era più grande della sinistra. Successivamente mi ammirai allo specchio. Era come se fossi in un sogno. Pagai quella operazione a rate, per 15 milioni. Ma mi sentii come realizzata, in grado di avere superato un contraccolpo psicologico. Mi vedevo fatta meglio”. Nella vita di lei uno spazio importante ha avuto il matrimonio con Stefano Ricucci, purtroppo finito male e con lui che ebbe anche dei problemi con la giustizia. “All’improvviso tutti parlavano di me, anche durante quella unione. Mi chiamavano ‘Lady Finanza’, appellativo che proprio detestavo. E mi si attribuivano dichiarazioni distorte”. Lei lamenta il fatto di trovarsi costantemente sotto al giudizio dell’opinione pubblica. La bellissima Anna ricorda anche le difficoltà vissute in infanzia.

Anna Falchi: “Chirurgia estetica si solo in un caso”

I genitori si separarono e la mamma dovette badare a lei ed al fratello. La Falchi ha avuto modo di maturare subito per via di questa situazione. “Studiare mi è sempre piaciuto, infatti a 30 anni ho ripreso e mi sono laureata, con le mie forze. Il mio fisico è ‘esploso’ tardi, a 16 anni. Prima di allora ero alta e magra, oltre che piatta. Ma per il lavoro di modella era perfetto”. Poi arrivò la notorietà con Miss Italia ed in precedenza pure la chiamata di Federico Fellini per uno spot per Banca di Roma.

Lei era circondata da giovani prosperose e brune: “Ero l’unica bionda e non così formosa, forse venni scelta per questo motivo”. Su quell’intervento, Anna Falchi si dice favorevole solo se la stessa non è così invasiva, ed aiuta a superare dei problemi. “Conosco colleghe che hanno esagerato e che sono convinte che la gente non si accorga che abbiano fatto ricorso al bisturi”. La bellissima dice che comunque avrebbe dovuto cercare di accettarsi, anche perché nel 2005 si sottopose ad intervento chirurgico per via di una peritonite. Ma oggi va bene così, e lei è splendida come sempre.