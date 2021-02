Andrea Cossu, come sta l’ex calciatore dopo il terribile incidente

Cossu incidente, il quadro clinico dell’ex fantasista del Cagliari. Auto del tutto distrutta dopo lo schianto che lo ha coinvolto.

Andrea Cossu, ex giocatore di Cagliari e Verona e con all’attivo anche due convocazioni nell’Italia, era rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale. Il tutto aveva avuto luogo nella serata di sabato 20 febbraio 2021 presso Selargius, mentre percorreva la Strada Statale 554 a bordo della sua vettura. Il 40enne ritiratosi dall’attività agonistica nel 2018 stava viaggiando da solo.

Leggi anche –> Cossu coinvolto in un terribile incidente d’auto: come sta l’ex calciatore

Subito dopo il suo ingresso in codice rosso in ospedale aveva poi ricevuto una tac urgente. E nelle ore successive Andrea Cossu è stato trasferito dall’ospedale ‘Brotzu’ al ‘Busincu’. Si tratta di due strutture mediche entrambe situate a Cagliari. Cossu si trovava nel reparto di Rianimazione del primo per fare il proprio ingresso in quello di Chirurgia Toracica del secondo. Attualmente inserito nello staff tecnico del Cagliari Calcio, l’ex atleta ha subito svariate fratture ed anche un importante trauma toracico.

Leggi anche –> Luca Attanasio, ambasciatore in Congo, morto in attentato FOTO

Cossu incidente, il quadro clinico appare in lieve miglioramento

Ora le sue condizioni sono ora indicate come in lento ma progressivo miglioramento, dopo quasi due giorni di ricovero .Sull’incidente del 20 febbraio scorso stanno nel frattempo conducendo i rilievi del caso gli agenti della Polizia Municipale di Selargius. La vettura guidata da Cossu, una Porsche, è andata completamente distrutta.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Morto Mauro Bellugi, sembrava in ripresa dopo l’amputazione delle gambe

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo, il quale verrà presto sottoposto ad una approfondita perizia. Attualmente l’ex calciatore è sposato con Carlotta, la quale gli ha dato due figlie. Si tratta di Rebecca, nata nel 2010, e di Clotilde, venuta invece al mondo nel corso del 2012.