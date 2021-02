Uomini e Donne, Maurizio conteso da Gemma e Barbara: che succede?

Tutte vogliono Maurizio! Aria di tensione negli studi di Uomini e Donne, soprattutto tra Gemma e Barbara De Santi…

C’è aria di tensione negli studi di Uomini e Donne. Barbara sembra davvero presa dalla nuova conoscenza con Maurizio Guerci vecchia fiamma di Gemma, che è stata scaricata dal cavaliere dopo un periodo di discussioni e litigi in diretta davanti alle telecamere di Canale 5. La dama di Torino ha avuto un flirt con il cavaliere che si è interrotto tra Natale e Capodanno 2020 quando lei ha iniziato a nutrire sospetti e litigare con lui, che ha deciso di troncare la conoscenza, alimentando le chiacchiere e le preoccupazioni di Gemma. Tina Cipollari ha così invitato i compaesani di Maurizio ad uscire allo scoperto ed è saltata fuori proprio Barbara De Santi!

Uomini e Donne, Gemma e Barbara per Maurizio

La De Santi ha risposto all’appello di Tina, abitando vicino a Maurizio, a Bagnolo San Vito e ha dichiarato di aver fatto delle ricerche sul posto, proprio in merito ai sospetti di Gemma, con cui non corre buon sangue. Le due donne infatti sono spesso in lite tra di loro e questa nuova situazione potrebbe far reagire male la torinese Gemma.

Leggi anche–> Uomini e Donne, Gemma spiazza tutti: la frase indecente

Soprattutto perché gli esiti della presunta ricerca di Barbara sono stati sì positivi perché la dama ha incontrato Maurizio, ma è anche spuntata una foto sui social in cui i due sono ritratti belli sorridenti insieme, l’uno accanto all’altra. Probabilmente Gemma non sarà molto contenta della cosa, vista la brusca rottura che c’è stata con il cavaliere.

Leggi anche–> Uomini e Donne, Nicola Vivarelli rivela: “Penso ancora a Gemma Galgani”

Qualcuno potrebbe infatti pensare che in realtà, quella di Barbara, sia tutta una trovata per stuzzicare Gemma e farle saltare i nervi, mostrandosi in pubblico con un uomo che a lei piace e da cui è stata scaricata mesi fa. Barbara non è presente in trasmissione da diverso tempo e non è chiaro quale sarà la reazione di Gemma alla cosa, è tutto da vedere!