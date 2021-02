Ancora una tragedia in Italia, precisamente a Treviso: la mamma si getta dal ponte con il figlio e muore sul colpo. Il piccolo, invece, è grave

Ancora una tragedia sconvolgente che si è consumata nelle scorse ore in Italia. Una donna si è gettata dal ponte di Vidor, in provincia di Treviso, insieme al figlio di un anno e mezzo. Come riporta il portale “Leggo” la donna è morta sul colpo, mentre il bimbo si trova in gravi condizioni all’ospedale di Treviso. Dopo aver fatto perdere le sue tracce, i carabinieri hanno trovato l’auto sul ponte sul Piave a Vidor e così hanno scoperto la tragedia. La donna di 31 anni, residente a Vedelago (Treviso), secondo le prime indagini, era molto sofferente per una forma di depressione e si trovava in cura presso un centro specializzato.

Leggi anche –> Maxi-incidente su strada ghiacciata: morte 6 persone e coinvolti 133 veicoli

Leggi anche –> Donna uccisa: sconosciuto entra in casa e la violenta, poi la morte

Tragedia a Treviso, si lancia dal ponte con il figlio: lei è morta, lui è grave

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La donna era uscita per recarsi dai genitori, che non vedendola arrivare, hanno avvisato i carabinieri. La sua Lancia Y si trovava proprio nei pressi del ponte sul Piave. Il bimbo presenta politraumi ed è grave: i sanitari cercheranno di salvarlo in tutti i modi. Le novità arriveranno nelle prossime ore.