Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 21 febbraio

Che Tempo Che Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: gli ospiti di oggi, 21 febbraio

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus. La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Roberto Saviano, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa Leggi anche —> Bill Gates, chi è davvero il fondatore di Microsoft: età, moglie, vita privata e carriera

L’emergenza economico sanitaria e non solo: tutti gli ospiti che concederanno un’intervista a Fabio Fazio

L’iconica trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio stasera in televisione accoglierà ospiti di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dell’informazione e della scienza. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus continua a essere centrare nella scaletta del programma, tuttavia non mancheranno momenti dedicati all’arte e alle risate.

Bill Gates, imprenditore e filantropo americano, sarà ospite a Che tempo che fa per la prima volta in tv in Italia per parlare del suo nuovo libro intitolato “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”.

Che tempo che fa: l’imprenditore americano Bill Gates;

il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ;

; Luca Lorini , Direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione e Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo;

, Direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione e Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo; Nicola Normanno , Direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Tumori Pascale (IRCCS) di Napoli;

, Direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Tumori Pascale (IRCCS) di Napoli; il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus ;

; Marta Bassino e Luca De Aliprandini , rispettivamente oro nello slalom parallelo e argento nello slalom gigante ai mondiali di Cortina 2021;

e , rispettivamente oro nello slalom parallelo e argento nello slalom gigante ai mondiali di Cortina 2021; Neri Marcorè ;

; Antonio Cabrini , che presenterà il suo nuovo libro intitolato Ti racconto i campioni della Juventus;

, che presenterà il suo nuovo libro intitolato Ti racconto i campioni della Juventus; Carlo Cottarelli , che parlerà del suo nuovo libro in uscita chiamato All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica;

, che parlerà del suo nuovo libro in uscita chiamato All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica; i giornalisti Paolo Mieli, Claudio Cerasa e Annalisa Cuzzocrea.