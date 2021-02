La profezia di Nostradamus, il Covid è nulla al confronto di ciò che accadrà

Nostradamus, con le sue profezie, continua a far tremare tutti. Pare abbia previsto tutto fino all’anno 3000: ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

L’11 settembre, Adolf Hitler, il grande incendio di Londra sono solo alcune delle incredibile predizioni di Nostradamus, il profeta del sedicemo secolo che nonostante sia morto alla fine del ‘500, continua a terrorizzare l’umanità da secoli. In un documentario in 8 episodi che andrà in onda su Discovery+ verranno snocciolate tutte le teorie dell’astrologo francese che ha previsto per noi l’anticristo, la Terza Guerra Mondiale e, probabilmente, l’estinzione.

Nostradamus, ecco cosa ci aspetta in futuro

Non bastava il Coronavirus, ora dobbiamo prepararci ad una devastante inondazione, che colpirà il Regno Unito, già di per sé non particolarmente soleggiato. Questa è una delle tante profezie di Nostradamus, mostrate nel nuovo documentario di Discovery+ sul nefasto lavoro dell’astrologo francese che ha previsto l’11 settembre, Hitler e la morte di Re Enrico II di Francia, tra le altre cose.

Segnate sul calendario questa data: 10 maggio. Per quel giorno, infatti, è prevista una semi-estinzione: un terremoto terribile che colpirà inizialmente Hollywood, proprio come nel migliore film catastrofico americano e poi Memphis. La terra, secondo Nostradamus, continuerà a tremare per giorni e giorni. Ma non solo! La famosa “venuta dell’Anticristo“, che Nostradamus aveva previsto, è stata identificata a posteriori con la figura di Adolf Hitler e pare proprio che ci si debba preparare ad un secondo personaggio distruttivo. Probabilmente nei prossimi 20 anni, specifica l’astrologo.

La venuta del nuovo anticristo, poi, provocherà una guerra peggiore della Seconda Guerra Mondiale che si protrarrà per anni e anni e che ucciderà milioni di innocenti in tutto il pianeta. Profezie catastrofiche e devastanti che si protraggono fino ad oltre l’anno 3000 e che parlano di terribili eruzioni vulcaniche, la peggiore della storia per essere precisi, tempeste solari che distruggeranno i dispositivi elettronici per noi indispensabili per la vita e quant’altro. Si salvi chi può, insomma.