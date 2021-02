Ornella Muti, la drammatica confessione: “Non mi va più di vivere così”

Ornella Muti ha commosso il pubblico di Domenica In raccontando il momento di grande dolore che sta vivendo. Ecco le sue parole.

Un’Ornella Muti insolitamente triste e spenta è intervenuta oggi in diretta televisiva, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. L’attrice ha rivelato pubblicamente che la figlia è attualmente infetta dal Covid-19, senza nascondere la sua preoccupazione e l’enorme stress emotivo che sta vivendo: “Questa è una situazione che terrorizza, sono spaventata e non mi va più di vivere così. Ho paura per i miei figli e non poterla raggiungere è un grande dolore per me”. Fa un certo effetto sentire queste parole da un’attrice sempre energica, positiva ed esuberante, ma tant’è.

La famiglia di Ornella Muti colpita dal Covid

E’ ormai trascorso un anno esatto dai primi casi di Coronavirus registrati in Italia e ancora si stenta a vedere la luce in fondo al tunnel, tra nuove varianti e improvvisi focolai che tengono il mondo intero con il fiato sospeso. E l’esperienza di Ornella Muti dimostra che il virus è assolutamente “democratico”: ha colpito sua figlia Caterina così come milioni di altre persone nel mondo, senza distinzioni sociali, economiche o di altro tipo.

Il giornalista Alessandro Sallusti, ospite in collegamento video di Mara Venier, a sua volta positivo (ma asintomatico) al Covid, dopo aver rassicurato sulle proprie condizioni di salute ha aggiunto un commento alla testimonianza di Ornella Muti, lasciandosi andare alla commozione nell’annunciare un lieto evento al quale non ha potuto prendere parte: “Ieri è nato un mio nipotino ed è difficile non poterlo vedere… ”.

