Morto nel sonno, la madre lo trova senza vita a letto: aveva 11 anni FOTO

Un ragazzino è morto nel sonno con la terribile scoperta compiuta dalla mamma. Lui era un 11enne amatissimo da chiunque.

Morto nel sonno, ora un ragazzino di 11 anni riceve i doverosi tributi in sua memora da parte di parenti, amici ed anche tanti sconosciuti che hanno appreso la sua triste storia dal web. Lui si chiamava Alfie Humphreys e giocava a calcio nella squadra del Widnes FC. A compiere la triste scoperta la madre del giovane morto nel sonno, venerdì 19 febbraio 2021. Non si conoscono ancora le cause di questa tragedia.

Ora stanno ancora arrivando messaggi su messaggi in onore di questo adolescente, che a detta di molti avrebbe fatto qualunque cosa per aiutare chiunque. Sua mamma lo ricorda proprio come un ragazzo adorabile e dal cuore d’oro. Lei ha 35 anni ed aveva iscritto il ragazzino al liceo nello scorso mese di settembre. Il profitto scolastico di Alfie era molto buono, nonostante lui non abbia potuto seguire assiduamente in presenza a causa della pandemia. Ma il fatto di avere conosciuto diversi coetanei era per lui un motivo di felicità.

Morto nel sonno, le donazioni per l’11enne Alfie sono di quasi 20mila euro in due giorni

A piangere l’11enne ci sono anche il papà di 43 anni, Wayne Humpreys, il patrigno Harry Pierce ed i fratellini più piccoli, Dylan, Charlie, Riley e Jamie. Era un grande tifoso dell’Everton e non sono mancati tributi a tema in sua memoria. La madre ha chiesto ai vicini di casa di appendere alle loro finestre delle bandiere dei Toffees, contrapposta nel derby di Liverpool ai Reds.

È spuntata anche una pagina di raccolta fondi per aiutare la famiglia del giovanissimo morto nel sonno a pagare le spese del funerale. Le donazioni hanno raggiunto in neanche due giorni ben 17mila sterline. Al cambio di tratta di poco più di 19600 euro, ed anche il Widnes FC ed altre scuole calcio locali non hanno mancato di offrire il loro contributo.