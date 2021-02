Milan-Inter, le ultime da San Siro: formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 21 febbraio 2021, andrà in scena il derby di Milano: una sfida significativa per le due milanesi vogliose di successo

Una sfida che potrebbe essere già decisiva per certi versi. Dopo la vittoria contro la Lazio l’Inter è balzata al primo posto in classifica, mentre il Milan è reduce dalla cocente sconfitta di La Spezia più il pareggio in Europa League contro la Stella Rossa. Una settimana completamente da dimenticare per gli uomini di Stefano Pioli, mentre Antonio Conte, senza impegni settimanali, ha potuto lavorare senza problemi in vista del derby di Milano, in programma oggi domenica 21 febbraio 2021.

Milan-Inter, le novità di formazione: tutto pronto per il Derby di Milano

Stefano Pioli dovrà fare a meno del centrocampista Bennacer, che è uscito malconcio proprio dalla sfida di Europa League. Al suo posto giocherà il giovane classe 2000, ex Brescia, Tonali, pronto ad una sfida importante per il prosieguo della stagione. Nessun problema per Antonio Conte, che confermerà il trio a centrocampo composto da Brozovic, Barella ed Eriksen. In avanti il tandem d’attacco formato da Lukaku e Lautaro.

Milan (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: S. Pioli

Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: A. Conte