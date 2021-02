Ecco chi è Marta Bassino, la 24enne di Cuneo che ha fatto vincere all’Italia la prima medaglia d’oro ai Mondiali di Cortina 2021.

24 anni, quasi 25, e un sorriso davvero contagioso: Marta Bassino è giovane e determinata, infatti, ha di recente vinto la medaglia d’oro nello Slalom parallelo ai Mondiali di Cortina 2021. Per l’Italia è la prima! Marta è positiva e solare e ha dimostrato di avere anche la stoffa della fuoriclasse, vincendo un titolo davvero fondamentale nella carriera di qualsiasi sciatore, confermandosi tra le migliore sportive del nostro Paese. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sciatrice piemontese.

Marta Bassino, chi è la campionessa di sci

Marta è nata a Cuneo, in provincia di Torino il 27 febbraio 1996, tra poco infatti spegnerà 25 candeline. Un bel regalo di compleanno per la Bassino lo ha ottenuto, anzi sudato, proprio a Febbraio di quest’anno quando ha vinto la medaglia d’oro per lo slalom parallelo ai Mondiali di Cortina, ex aequo con Liensberger.

Una grande passione per lo sport l’ha accompagnata fin da piccola e l’ha spinta ad arrivare dove è ora, che ha raggiunto un traguardo veramente notevole per la sua carriera. Ha iniziato a sciare alla tenera età di 2 anni, quando ha mosso i primi passi sulla neve e il suo primo allenatore è stato proprio papà Maurizio.

Lo scii non è l’unico sport che ha accompagnato Marta: atletica leggera, nuoto, tennis, ginnastica artistica, e mountain bike sono sport che l’hanno aiutata a formarsi fisicamente anche in vista del suo sport principale, lo scii. Ma non solo! Marta è anche 1° Caporal Maggiore dell’Esercito italiano e ha tantissimi hobby che le piace praticare nel tempo libero, quando ne ha. Ama le passeggiate, la letteratura, gli animali, i viaggi, il mare e ama aggiornare il suo profilo instagram in cui svela alcuni retroscena della sua vita privata e sulla neve. Dice di sé di essere solare, determinata ma anche spesso con la testa tra le nuvole, paragonandosi alla pesciolina Dory di “Alla ricerca di Nemo”: “Come Dory ho la testa tra le nuvole… ma in quello che faccio sono molto determinata e sicura delle mie capacità.”