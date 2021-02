Marta Bassino, la foto hot che fa impazzire i fan: fisico da urlo

Marta Bassino, vincitrice della medaglia d’oro ai Mondiali di Cortina 2021, fa impazzire tutti sfoggiando il suo fisico da urlo.

Un fisico davvero da urlo la campionessa di scii Marta Bassino, che ha di recente vinto la medaglia d’oro per lo slalom parallelo ai Mondiali di Cortina di quest’anno. Tra pochi giorni Marta compirà 25 anni e nonostante la giovane età ha già collezionato successi sportivi fondamentali per la sua carriera sportiva. La giovane campionessa di Cuneo, provincia di Torino, ha un profilo instagram molto seguito in cui condivide spesso retroscena sulla sua vita privata e sulla sua carriera, oltre che foto in cui sfoggia un fisico perfetto, longilineo e muscoloso. Questa volta non è stata da meno!

Marta Bassino mozzafiato su instagram

Come tutti gli sportivi e le sportive, Marta ha un fisico perfetto: scolpito, muscoloso e longilineo che dimostra la sua forma fisica impeccabile. Una vita dedicata allo sport ma anche alla famiglia e alle passioni come i viaggi, i libri, la natura e il mare. Marta è una ragazza determinata e solare, che ha sempre lavorato sodo e senza sosta per arrivare dov’è adesso.

All’apice della sua carriera, la Bassino con la formidabile performance ai Mondiali di Cortina 2021 in cui ha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro nello slalom paralello, un titolo davvero importante e prestigioso per uno sciatore come Marta, che non tutti sanno essere anche 1° Caporale Maggiore dell’Esercito Italiano. Un percorso iniziato all’età di 2 anni quando suo papà ha iniziato a farle da allenatore e che si è tramutato in una professione in cui eccellere.

Il suo amore per il mare e il suo fisico scolpito, frutto di una vita fatta di sport (oltre allo scii, Marta ha praticato anche atletica leggera, nuoto, tennis, ginnastica artistica, e mountain bike) è evidente nel suo ultimo post instagram che ha fatto impazzire tutti in cui è ritratta in costume da bagno al mare.