Luisa Ranieri, 10 anni in analisi: paure, tormenti e fragilità dell’attrice

L’attrice Luisa Ranieri ha passato 10 anni in analisi per affrontare le sue paure. Leggiamo insieme qualcosa in più sul passato della donna.

La splendida e talentuosa Luisa Ranieri ha sorpreso tutti confessando, diverso tempo fa, di aver trascorso 10 anni in analisi per tirare fuori tutti i suoi scheletri dall’armadio. La donna ha rivelato in un’intervista le complessità, i momenti difficili e quelli di malinconia che ha affrontato durante gli anni passati. Scopriamo dunque insieme qualcosa in più sulla storia della donna e su tutti gli ostacoli che è riuscita brillantemente a saltare nell’arco della sua vita.

Luisa ha iniziato sin da quando era bambina a portare sulle spalle il peso delle responsabilità. Nata da madre popolana e padre borghese, separati quando lei era ancora piccola, l’attrice ha vissuto una vita circondata da tanta protezione ma poca libertà. Ha confessato durante un’intervista di essere addirittura nata vecchia. “Mia madre, che intanto si era risposata, lavorava e io sentivo il peso della responsabilità dei fratelli più piccoli”.

Con la maturità le cose non sono affatto migliorate. All’età di 24 anni, l’attrice ha infatti dovuto affrontare un gravissimo lutto, la perdita del padre. “Ho perso papà a 24 anni, attraversando momenti di malinconia come di felicità. Sono stata 10 anni in analisi per le mie complessità.” ha rivelato la donna per Il Corriere della Sera. Adesso vive felice, e durante gli anni di terapia l’attrice ha imparato sempre di più ad amare sé stessa. “Quando i genitori si separano, un bimbo può percepire che non è amato o sentirsi in colpa. Poi, se impari ad amarti, senti un’energia che si libera”.

Luisa Ranieri: la vita felice dell’attrice in seguito all’analisi

La vita della bellissima Luisa Ranieri non è stata sempre rose e fiori. L’attrice ha infatti trascorso in passato momenti difficili, carichi di malinconia e complessità. Proprio per questo ha preso la coraggiosa decisione di affrontare i suoi problemi, dedicando ben 10 anni all’analisi. La scelta si è rivelata vincente per la donna, che adesso vive felice e serena con il marito Luca Zingaretti e le due bambine, Emma e Bianca. Luisa ha imparato negli anni a volersi sempre più bene e a prendersi cura di sé stessa, un traguardo che nella vita tutti meritano di raggiungere.