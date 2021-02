Luca De Aliprandini, chi è la fidanzata Michelle Gisin: età, foto, vita privata

Il cuore dello sciatore Luca De Aliprandini batte per la collega Michelle Gisin. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Michelle Gisin è una sciatrice alpina svizzera, campionessa olimpica nella combinata a Pyeongchang 2018. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

L’identikit di Michelle Gisin

Michelle Gisin è nata a Samedan, nel Canton Grigioni, il 5 dicembre 1993, sorella minore di Marc e Dominique, anche loro sciatori della nazionale elvetica. Ha esordito nel Circo bianco il 27 novembre 2008 in uno slalom speciale valido come gara FIS a Zinal, non riuscendo però a qualificarsi. Il 19 gennaio 2010 a Sankt Moritz ha debuttato in Coppa Europa, giungendo 55° in discesa libera; il 29 dicembre del 2012 ha partecipato per la prima volta a una gara di Coppa del Mondo, lo slalom speciale disputato a Semmering, senza completarlo.

Nel 2013 Michelle Gisin ha conquistato i primi punti nel massimo circuito internazionale, il 15 gennaio a Flachau ancora in slalom speciale (9°), ha esordito ai Campionati mondiali nell’edizione di Schladming, classificandosi 26° nello slalom speciale, e ai Mondiali juniores del Québec ha conquistato la medaglia d’argento nello slalom speciale.

Il 24 dicembre 2013 si è aggiudicata il primo podio in Coppa Europa, arrivando 3° nello slalom speciale di Levi alle spalle della slovacca Petra Vlhová e della norvegese Mona Løseth; pochi giorni dopo, il 10 gennaio a Melchsee-Frutt, ha vinto la sua prima gara nel circuito continentale, sempre uno slalom speciale, e a fine stagione è risultata vincitrice sia della Coppa Europa assoluta, sia della classifica di slalom speciale.

Ai XXII Giochi olimpici invernali di Soči 2014, suo debutto olimpico, Michelle Gisin si è piazzata 28° nello slalom speciale, mentre l’anno dopo ai Mondiali di Vail/Beaver Creek è stata 32° nello slalom gigante e non ha concluso lo slalom speciale. Il 16 dicembre 2016 ha colto a Val-d’Isère in combinata il suo primo podio in Coppa del Mondo (2°); nella stessa specialità ai successivi Mondiali di Sankt Moritz 2017 ha vinto la medaglia d’argento, mentre si è classificata 8° nella discesa libera e 21° nello slalom speciale.

Ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 ha vinto la medaglia d’oro nella combinata e si è classificata 8° nella discesa libera, 9° nel supergigante e 16° nello slalom speciale. Il 29 dicembre 2020 ha conquistato a Semmering in slalom speciale la prima vittoria in Coppa del Mondo e ai successivi Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021 si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella combinata, piazzandosi inoltre 5° nella discesa libera, 8° nel supergigante, 11° nello slalom gigante e non completando lo slalom speciale.

Per quanto riguarda la vita privata, Michelle Gisin è fidanzata da diversi anni con lo sciatore trentino Luca De Aliprandini. I due vivono insieme a Riva del Garda quando non sono impegnati sulle piste delle loro gare. Si sono conosciuti sei anni fa sul ghiacciaio di Ushuaia in Argentina, nella Terra del Fuoco, dove spesso le squadre europee svolgono la preparazione estiva. In un’intervista al Corriere della Sera Michelle ha dichiarato: “Stiamo ancora molto bene assieme, lui è una persona positiva. In famiglia quello che cucina è lui. È bravissimo! Tra noi due l’italiana sono io e lo svizzero è lui”.