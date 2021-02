Lorenzo Battistello, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, racconta a Domenica Live della sua battaglia contro un tumore.

“Mia moglie, che è medico, molto più attenta di me mi consigliava ad ogni cosa di fare esami. Avevo un tatuaggio, che si è infiammato, si è gonfiato. Pensavo al sole. Mia moglie mi dice: vai dal dermatologo”: così, come tante altre persone, Lorenzo Battistello ha scoperto della malattia quasi per caso. “Il dermatologo mi dice che potrebbero essere i vecchi inchiostri ma mi fa fare altri controlli. Ero tranquillo”.

La fortuna di accorgersene in tempo

Secondo Battistello, è stato un colpo di fortuna ad averlo portato dal radiologo quel giorno: “il tecnico radiologo, che controllava i polmoni, allarga l’immagine e vede una macchia sul rene. Non aveva mai fatto prima una cosa del genere. Non aveva mai usato la parola cancro, tumore. Ma era molto preoccupata, mi ha accompagnato alla porta”. Se non se ne fosse accorto quel giorno, forse per l’uomo sarebbe stato troppo tardi.

Dopo la notizia, Lorenzo Battistello chiede di essere operato immediatamente. “E lì la seconda fortuna” racconta a Domenica Live, “decidono di operarmi con Da Vinci, un robot. Non mi tolgono il rene, riescono a pulirlo. Il medico mi dice ‘lasciami il tuo cellulare, voglio farti un regalo’. Sono stato operato il 3 dicembre, mi ha chiamato la vigilia di Natale e mi ha detto: ‘il tumore è maligno ma a bassissima aggressività, per me tu sei curato’. Io non ho mai preso neanche una pastiglia. Va detto in questo periodo di Covid: dobbiamo fidarci dei medici”.

Battistello ha deciso di parlarne al pubblico così da dare qualche speranza a chi, come lui, si è visto scivolare via ogni certezza all’improvviso. Entrando nello studio di Domenica Live, sorridendo, l’uomo ha esclamato: “Sono stato molto fortunato, la cosa bella è raccontarla per dare positività”.