Laura Chiatti, chi è l’ex Davide Lamma: insieme 3 anni, poi è arrivato Marco Bocci

Laura Chiatti è un’attrice italiana molto conosciuta. Non è famosa solo per le sue doti recitative ma anche per alcune vicende amorose.

La Chiatti ha iniziato la sua carriera come modella, ma non ci è voluto molto prima che arrivasse nel mondo del piccolo schermo come attrice.

Le diverse produzioni alle quali partecipa la rendono molto conosciuta ed apprezzata dal pubblico. E’ stata al centro di numerosi gossip soprattutto per aver avuto molti ex fidanzati famosi. Scopriamo di più su di lei.

Laura Chiatti: ecco perché lei e Davide Lamma si sono detti addio

La rottura tra l’attrice e Davide Lamma è stata come un fulmine a ciel sereno. Poco prima della rottura molti pensavano che si sarebbero sposati, ma invece la coppia ha sorpreso tutti lasciandosi. “Ad un certo punto eravamo diventati incompatibili“, aveva dichiarato l’attrice durante un’intervista.

Oggi l’ex cestista Davide Lamma ha creato una accademia chiamata “Basic To” a cui possono rivolgersi giocatori dalla A1 alla C per migliorarsi. Un’ottima occasione per aumentare le proprie capacità anche al di fuori degli allenamenti con i propri club.

Nel 1013, poco dopo la rottura della coppia, l’attrice ha incontrato l’attore Marco Bocci. L’amore tra i due è stato subito intenso e molto forte. Sono subito sembrati anime gemelle. Dopo poche settimane arriva l’annuncio del fidanzamento e subito dopo la notizia delle nozze in estate. La Chiatti ha detto più volte di aver subito considerato Bocci come l’uomo fatto apposta per lei.

A due anni dalle nozze la coppia ha avuto anche due figli: Enea e Pablo. Nonostante siano passati diversi anni, i due sono ancora innamoratissimi e sembrano sempre molto affiatati. Vivono insieme ai loro figli in una splendida casa immersa nella natura verdeggiante a Marsciano.